Nicoletta Mantovani felice: “Si può essere folli d’amore anche a 50 anni” (Foto)

Nicoletta Mantovani sorride guardando con tenerezza le immagini del passato con Luciano Pavarotti: “Sto bene, molto bene è un periodo felice della mia vita e sono molto contenta ma anche di essere con voi oggi per potere parlare di qualcosa di importante in questo periodo storico difficile per tutti”. Si riferisce a Operazione Pane ma il pubblico di Storie Italiane desidera anche ricordare anche i 15 anni accanto a Luciano Pavarotti e conoscere i momenti felici che sta vivendo adesso Nicoletta Mantovani con la sua nuova storia d’amore, il suo secondo matrimonio. E’ stato un colpo di fulmine per Nicoletta Mantovani: “Si può essere folli d’amore anche a 50 anni e sono veramente contenta che la vita mi abbia dato questa possibilità”.

NICOLETTA MANTOVANI: “MIA FIGLIA E’ ESPLOSA DI GIOIA

“Purtroppo, sapete che Lo Zecchino quest’anno è stato spostato in primavera ma ci sarebbe un bellissimo regalo per tutti perché è uscito il disco”. Non dimentichiamo l’iniziativa dell’Antoniano per contribuire e donare un pasto a chi non ha nemmeno quello. 45588 e si possono aprire le porte delle mense francescane per donare un pasto a chi ha perso tutto.