Notte di passione tra Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi? A Mattino 5 i dettagli dell’ennesimo gossip (Foto)

Elisabetta Gregoraci ha davvero avuto un flirt con Filippo Nardi? A Mattino 5 si è parlato di una storia di una notte tra i due ma al momento sembra che Nardi non voglia raccontare nulla ma al tempo stesso non avrebbe nemmeno smentito il pettegolezzo. Elisabetta Gregoraci si sta preparando per lasciare la casa del GF VIP decisa a festeggiare il Natale con suo figlio. Filippo Nardi invece è tra i prossimi concorrenti. I due si incontreranno sotto lo stesso tetto? Sembra di no ma intanto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare della Gregoraci. Con la sua partecipazione al reality show di Canale 5 in tanti hanno detto di tutto e questa nuova bomba non è il massimo.

A MATTINO CINQUE IL PETTEGOLEZZO SU FILIPPO NARDI ED ELISABETTA GREGORACI

Una notte e non di più, di questo ha parlato Andrea Franco Alajmo in collegamento con Mattino Cinque. Lui è paparazzo e amico di Filippo Nardi che a sua volta è un gentiluomo. Alajmo si assume la responsabilità di ciò che dice, parla lui per tutti ma non conosce i dettagli, Filippo non gli ha raccontato niente.

La ragione per cui Nardi non ha detto niente e si spera non dirà niente è che Elisabetta Gregoraci è prima di tutto una mamma, magari aggiungiamo anche che è una donna e che andrebbe protetta sempre. Inoltre, Filippo Nardi sarebbe già dispiaciuto per il carico di pettegolezzi e critiche che sta subendo da quando è entrata nella casa del GF Vip.