A Uomini e Donne c’è posta per Riccardo Guarnieri: un “dono” di Ida Platano

Arrivano le anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne con le ultime news dalla registrazione del 5 dicembre 2020. Maria de Filippi stakanovista, lavora anche nel giorno del suo compleanno! E oggi vi raccontiamo che cosa è successo in questa ultima puntata di Uomini e Donne che ha visto ancora una volta Riccardo Guarnieri protagonista. Il cavaliere tarantino, che anche quest’anno ha fatto incetta di dame, e che va via come il pane, si potrebbe dire, ha ricevuto un dono “speciale” dalla sua ex. Visto che da tanto non si parlava di Ida Platano, ecco che la dama bresciana torna a diventare protagonista senza neppure essere in studio. Che cosa è successo? Ida ha mandato un pacco a Riccardo e la sua reazione non si è fatta attendere…

IL REGALO DI IDA PLATANO PER RICCARDO GUARNIERI: LE ANTICIPAZIONI DI UOMINI E DONNE

Per capire che cosa è successo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, bisogna fare un passo indietro. Chi segue il programma da poco, non conoscerà certe dinamiche mentre invece, chi ha già visto anche le puntate passate di Uomini e Donne e le passate edizioni conosce bene la storia tormentata di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, dopo un tira e mollo durato oltre un anno, avevano lasciato il programma con la promessa di stare insieme, e persino con una proposta di matrimonio accompagnata da un anello di fidanzamento. Riccardo aveva chiesto a Ida di fare le cose sul serio e per questo motivo aveva deciso di ricominciare al suo fianco, cosa che Ida aveva accettato. Ma il lockdown per la coppia è stato fatale. Dopo un primo momento di grande idillio con delle giornate trascorse insieme a Brescia, sembrava che tutto stesse andando per il meglio tra i due che però, alla fine del periodo di convivenza forzata, si sono allontanati per poi lasciarsi. A novembre Riccardo, visto che la sua storia con Ida era finita da giugno ( anche prima), decide di tornare a Uomini e Donne per cercare l’amore.

Ida quindi ha pensato di mandargli un dono: un pacchetto con l’anello di fidanzamento che lui le aveva dato. Riccardo chiaramente non gradisce questo gesto e si chiede come mai Ida abbia deciso di ridargli l’anello solo ora, visto che si sono lasciati ancora prima dell’estate…

In ogni caso Riccardo va avanti con il suo nuovo percorso a Uomini e Donne e per tagliare ogni legame con il passato, smette di uscire anche con Roberta.