Uomini e Donne fa il ponte: oggi e domani non va in onda

Tutti davanti alla tv alle 14,50 per seguire una nuova puntata di Uomini e Donne? Oggi delusione per il pubblico di Canale 5. Il programma di Maria de Filippi non va in onda il 7 dicembre 2020. Uomini e Donne, come spesso succede in questi giorni di feste, si prende una pausa e fa il ponte dell’Immacolata. Maria de Filippi, dame e cavalieri, Gianni Sperti e Tina ci aspettano il 9 dicembre 2020 con una nuova puntata di Uomini e Donne. Già perchè il programma di Canale 5 non andrà in onda neppure domani. Nel giorno dell’Immacolata, Uomini e Donne è il solo programma a non andare in onda. Il palinsesto di Canale 5 per l’8 dicembre 2020 resta invariato ma Uomini e Donne salta.

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA IL 7 DICEMBRE 2020

Ricapitolando quindi Uomini e Donne oggi non va in onda. Al posto del programma di Maria de Filippi potremo seguire un bel film natalizio. In prima visione oggi 7 dicembre 2020 su Canale 5 il film Christmas at Palace.

SALTA UOMINI E DONNE PER L’IMMACOLATA: SI TORNA IL 9 DICEMBRE

Uomini e Donne non andrà in onda neppure domani ma si torna direttamente il 9 dicembre 2020. Tra l’altro per il pubblico di Canale 5 sempre il 9 dicembre 2020, ci sarà una bella novità nella programmazione della rete. Infatti si potrà vedere anche su Canale 5 la fascia quotidiana, di circa 10 minuti, del day time di Amici che, dopo gli ascolti flop incassati su Italia 1, torna in onda anche sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ma tornando a Uomini e Donne, che cosa succederà dopo il ponte? Le prossime puntate succederà davvero di tutto. Possiamo anche anticiparvi che, tra le altre cose di cui parlare, sarà di nuovo protagonista Ida Platano che ha deciso di fare un gesto molto forte verso Riccardo…Di che cosa si tratta? Leggete qui le nostre anticipazioni per scoprirlo!

Uomini e Donne torna il 9 dicembre 2020.