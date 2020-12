Un nuovo Detto Fatto torna in onda il 9 dicembre 2020: le anticipazioni

Si torna in onda il 9 dicembre 2020 con Detto Fatto! Si riparte domani con Bianca Guaccero al timone del programma di Rai 2. Stando a quanto si legge nel comunicato stampa, è cambiata anche la squadra di autori che lavorano a Detto Fatto e in qualche modo cambieranno anche i contenuti. Detto Fatto avrà sempre la mission di aiutare il pubblico a casa, tra consigli e tutorial, ma da domani vedremo qualcosa di nuovo. Tutto questo succede dopo l’incidente diplomatico causato dall’ormai noto tutorial sul come fare la spesa in modo sexy, costato al programma al sospensione momentanea.

Secondo quanto si legge sul comunicato stampa, Detto Fatto resta fedele alla sua natura di tutorial, ma avrà una nuova veste che vedrà il programma sempre più al fianco del pubblico, proponendo soluzioni pratiche e idee innovative anche per affrontare la nuova quotidianità dettata dal particolare momento che stiamo vivendo.

Vediamo nel dettaglio delle anticipazioni per le puntate in onda in questo dicembre 2020.

DETTO FATTO TORNA IN ONDA IL 9 DICEMBRE 2020: LE ANTICIPAZIONI



La famiglia, il lavoro, la cucina, l’economia, il fai da te e il fitness saranno al centro delle nuove puntate sempre condotte da Bianca Guaccero che si avvale del cast fisso composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Per Rai2 la linea editoriale sarà affidata a Gabriella Oberti.



Il programma darà consigli e soluzioni alle richieste del pubblico, grazie all’intervento di esperti, in grado di rispondere anche alle domande – sempre più frequenti – sulle modalità di acquisto online a cominciare dall’utilizzo della nuova app: il cash back.



Particolare attenzione sarà dedicata ai social: verranno infatti raccolte e raccontate in studio le storie delle persone comuni, ma anche quelle di alcuni personaggi famosi che offriranno lo spunto per affrontare e riflettere su tematiche delicate, come i disturbi alimentari, il body shaming, il bullismo, la parità di genere. In questo periodo pre natalizio, saranno diversi i tutorial dedicati alle ricette tipiche della cucina italiana, alle decorazioni per la casa, alle tradizioni familiari.



Il programma è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Si riparte quindi domani alle 15,15 su Rai 2. In bocca al lupo.