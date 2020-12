Francesco Oppini pronto a fare un passo indietro solo se Tommaso Zorzi lo chiederà

Francesco Oppini è tornato alla sua vita reale e fa il tifo per Tommaso Zorzi che nella casa del GF VIP ha dichiarato il suo amore per lui ma soprattutto il rispetto che ha per lui e la sua compagna. “Tommaso ha una grande sensibilità ma ha anche paura di chi può avere davanti perché può essere una persona che vede il personaggio e non quello che è” commenta Oppini pronto a rispondere alla domanda sul come pensa di gestire il legame con Zorzi quando il reality sarà finito, quando si rivedranno. A Verissimo Francesco Oppini mostra tutta la sua serenità, era ormai stanco del gioco, di restare chiuso e fermo e sa bene cosa lo lega all’amico che ha trovato al GF VIP. “Mi comporterò in modo molto naturale e semplice, da amico, nel senso che io posso capirla questa cosa perché non capita solo nel nostro caso. Se sei amico cerchi di gestire nel modo più semplice, io ci sarò in ogni modo”. Ma se questo dovesse portare a Tommaso Zorzi delle difficoltà Francesco è pronto a fare dei passi indietro: “Ma non sono io che dirò che sparisco un mese, lo farò solo se me lo chiederà. Cristina mi conosce e sa come sono con i miei amici e con un amico che è sposato e con figli con cui ci baciamo per scherzo. Adora Tommaso e scherzando con i nomi dei figli in un futuro c’è anche il nome di Tommaso. Ha voglia di conoscerlo”.

LA MORTE DI GIUSEPPE LANZA DI SCALEA, UN DOLORE FORTE PER FRANCESCO OPPINI

Ha saputo della sua morte solo dopo l’uscita dalla casa del GF VIP: “Su Giuseppe mi devo un attimo trattenere perché è stata la presenza più importante per mia madre dopo mio padre e anche per me. Una persona come lui ha solo da insegnare, il suo non invadere mai gli spazi e sotto ogni punto di vista. E’ stata una persona importante anche dopo la fine della loro storia. Sapevo che non stava bene e mi sentivo spesso con lui, parlavamo in modo allegro come faceva sempre. Mia madre ha avuto tanti incidenti ma lui era sempre con il sorriso, non ti faceva mai pesare niente. Era una persona unica per me”.

Ha qualcosa da dire a chi crede che sua madre l’abbia convinto a uscire dalla casa del GF VIP: “Se avesse voluto farmi uscire mi avrebbe detto subito della sua morte ma per rispetto non l’ha fatto”.