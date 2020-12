A Domenica Live Guenda Goria difende suo padre ma Gian Amedeo si schiera con Maria Teresa Ruta

Hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello VIP 5, qualche giorno fa. La conduttrice parlando con i suoi compagni di viaggio aveva raccontato di alcune proposte indecenti ricevute nel corso della sua carriera. Ma non solo. In diretta, con Alfonso Signorini, aveva anche detto che la cosa che l’aveva fatta star male, era stata la reazione di Amedeo Goria, suo ex marito ( che in quel momento però era ancora suo marito). La Ruta infatti ha spiegato che Amedeo, non avrebbe reagito come si aspettava ma che le aveva detto che se anche fosse capitato un tradimento, per la carriera, a lui non sarebbe dispiaciuto. Parole molto forti che hanno ovviamente lasciato il segno. Parole che però non sono passate inosservate in famiglia. Oggi a Domenica Live, ci sono stati ospiti sia Guenda Goria che Gian Amedeo ed entrambi hanno commentato quanto accaduto, in modo diverso.

La figlia di Maria Teresa Ruta dice di non capire perchè in quel contesto, sua madre ha aggiunto anche la parte che riguardava Amedeo Goria. “Sono rimasta spiazzata, stava dando un messaggio bello, non ho capito perchè ha detto quella cosa” ha spiegato Guenda nella puntata di Domenica Live di questo pomeriggio. La ragazza ha commentato in questo modo le parole di sua madre perchè non riesce a credere che Amedeo possa aver dato quel genere di consiglio a sua moglie.

“Io conosco mio padre, va bene lo abbiamo capito, gli piacciono le donne ma è un uomo per bene. Avrà fatto una battuta, ma io non credo che mio padre possa aver detto una cosa simile” ha commentato Guenda.

Barbara d’Urso fa notare che queste battute non hanno senso di esistere. “Se lo ha detto è una persona stolta” ha commentato la conduttrice di Domenica Live. Ma non si capacita del perchè Maria Teresa Ruta lo avrebbe detto.

“Mia madre ha una memoria di ferro, non si dimentica le parole. Mi sembra difficile che stia dicendo qualcosa che non è vero. Sono parole sbagliate da parte di mio padre, ma non sono le parole di una persona innamorata. Mia sorella dice che mio padre oggi è ancora innamorato di mia madre, queste non sono parole di un uomo che all’epoca era innamorato” ha detto invece Gian Amedeo prendendo le difese di suo padre.