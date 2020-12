La secchiata di Tina Cipollari a Gemma Galgani: dalla bottiglia alla doccia fredda

Certo che Gemma Galgani deve avere un riscontro di quelli davvero notevoli per subire tutto quello che accade nello studio di Uomini e Donne. Oggi certo è stato eclatante con la secchiata arrivata da Tina Cipollari ma negli ultimi anni, offese e paroloni, avrebbero fatto scappare a gambe levate chiunque; e invece Gemma a Roma, pensate, ci si è anche trasferita ormai da marzo scorso lasciando la sua casa a Torino e le sue amicizie. Evidentemente quella sedia rossa a centro studio vale davvero tutto questo. E se pensate di leggere parole indignate su queste pagine, visto che una signora di 70 anni ha ricevuto una secchiata d’acqua in testa, bhè questa volta non troverete questo genere di commento. Per un semplice motivo: Gemma sa tutto quello a cui va incontro e la cosa le sta anche bene. Le stanno bene le intromissioni di Tina, le battutacce e i doppi sensi, i giochi, le prese per i fondelli. Tutto quello che succede nello studio di Canale 5. Del resto che la cosa di oggi fosse parecchio citofonata, lo si capiva molti bene dall’uscita di Gemma che così all’improvviso, si è alzata a centro studio impugnando la sua bottiglietta piena d’acqua. E se prima lo scontro con Tina ha fatto anche sorridere, a suon di bottiglioni di plastica e schizzi, quello che è successo dopo…Ce lo saremmo risparmiato di certo.

"Come mantenere le distanze"

Tutorial by Tina Cipollari e Gemma Galgani #uominiedonne pic.twitter.com/gke5Wyb6bZ — Uomini e Donne out of context (@BestUominieDonn) December 17, 2020

TINA CIPOLLARI E LA SECCHIATA D’ACQUA SU GEMMA

E così poi dopo a guerra iniziata con la bottiglia, mentre a centro studio Armando ascoltava le ragazze arrivate per lui, ecco che si vede la faccia di Maria. Una bocca più spalancata di quella che avevamo visto dopo flash dance. E del resto, se la secchiata in quella esibizione era stata voluta e aveva fatto un certo effetto, anche oggi è andata nello stesso modo.

Dalla reazione di Gemma potrete capire che non si è sorpresa più di tanto, perchè una persona con un po’ di sale in zucca, avrebbe avuto tutt’altro genere di reazione…

Per chi se lo fosse perso, ecco il video