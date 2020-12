La vigilia di Natale su Rai 1: i programmi del day time in onda anche il 24 dicembre

Se dobbiamo stare a casa, allora facciamolo con la compagnia dei programmi che tanto amiamo in onda nel day time! Rai 1 non si spegne e anche il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, tutti i programmi della rete andranno in onda in modo regolare. La programmazione del 24 dicembre 2020 cambia di pochissimo ma chi starà a casa, potrà sintonizzare la tv sulla rete ammiraglia Rai e avere ottima compagnia.

Vediamo quindi la programmazione completa che vede la presenza di UnoMattina ma anche di Storie Italiane e della sorridente Antonella Clerici che di certo ci delizierà con le ricette delle feste come lei e i suoi amati chef stanno facendo da settimane nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Due i programmi del day time a non andare in onda: La vita in diretta al pomeriggio e I soliti Ignoti nell’access prime time.

RAI 1 PALINSESTO 24 DICEMBRE 2020: NON SI SPEGNE NEPPURE PER LA VIGILIA

Iniziamo dal mattino quando i due conduttori di UnoMattina saluteranno il pubblico della prima rete con gli auguri di Natale nel giorno della vigilia. A seguire andrà in onda una puntata brevissima di Storie Italiane. Anche Eleonora Daniele avrà modo di fare gli auguri al pubblico di Rai 1. Storie Italiane cederò poi la linea al concerto di Natale dal teatro la Scala di Milano in onda dalle 10,30 circa a mezzogiorno.

A seguire su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno ricca delle ricette proposte dai protagonisti del programma.

Piccola novità subito dopo il Tg 1. Andrà infatti in onda una puntata di Linea Bianca dalle 14 alle 15. Ma alla vigilia vedremo anche Serena Bortone con Oggi è un altro giorno in versione ridotta. Si va in onda alle 15,00 alle 15,40 per poi dare la linea a Il paradiso delle signore.

Pausa invece per Alberto Matano: La vita in diretta non va in onda il2 4 dicembre 2020. Al posto del programma di Rai 1 vedremo uno speciale Techetechetè. A seguire una puntata de L’eredità, probabilmente con il meglio di ( anche se visto che dura dalle 18 alle 19,20 circa potrebbe essere una puntata inedita). Alle 19,30 Rai 1 regala al pubblico di fedeli che non potrà andare a Messa, la Santa Messa della vigilia di Natale con Papa Francesco.

Access prime time in compagnia di Lorena Bianchetti con A sua immagine in onda alle 21 dopo la Messa. La prima serata poi si concluderà con il film Heidi.