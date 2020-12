Mediaset ci ripensa: Uomini e Donne e Amici 20 in onda anche la prossima settimana

Che gran caos, come sempre Mediaset in vista dei cambiamenti di programmazione per le feste, ci regala sempre delle grandi manovre anche difficili da comprendere. Vi avevamo detto che Uomini e Donne avrebbe salutato il pubblico di Canale 5 oggi insieme anche ad Amici 20 ( per quello che riguarda il day time mentre domani prevista la puntata speciale) e a Pomeriggio 5. Ma alla fine ci sono state delle novità. Stando a quanto si legge sulla guida Tv ufficiale di Mediaset infatti, Uomini e Donne e Amici 20 andranno in onda sia il 21 dicembre 2020, che il 22 dicembre 2020. Almeno per ora i cambiamenti evidenziati alla programmazione sono questi. Non solo, proprio perchè Uomini e Donne resta in onda, non va in pausa Una vita che insieme a Beautiful, resta nella sua classica collocazione.

UOMINI E DONNE IN ONDA ANCHE LA PROSSIMA SETTIMANA: LE NOVITA’

Per cui lunedì vedremo: Beautiful, Una vita, Uomini e Donne, Amici 20, il day time del GF VIP 5 e poi il film di Natale. Saltano Il segreto, che torna dopo le feste di Natale, e Pomeriggio 5. La stessa cosa dovrebbe accadere il 22 dicembre 2020, stando sempre alla Guida Ufficiale Mediaset. Uomini e Donne non dovrebbe andare in onda invece il 23 dicembre quando il palinsesto di Mediaset cambierà nuovamente. Niente Maria de Filippi e niente Amici. Beautiful, film di Natale, GF VIP 5 e film di Natale: dovrebbe essere questo il palinsesto almeno per i giorni di festa.

Ma visto che in quel di Mediaset vogliono sempre farci lavorare tanto, vi terremo aggiornati con tutti i cambiamenti delle ultime ore!

Probabilmente in casa Mediaset, considerata la programmazione di Rai 1 che resta immutata fino al 24 dicembre, hanno deciso di non rinunciare quanto meno ai primi due giorni della settimana, nelle fasce in cui sono più forti in termini di ascolti. E in fondo, visto che per queste feste di Natale staremo tutti molto più a casa, e considerato che le puntate di Uomini e Donne sono registrate, come i day time di Amici, è anche giusto che sia così.