La tv di Natale 2020: film Disney in chiaro per Natale

Quali film sono stati scelti per il periodo delle feste di Natale nella programmazione per la tv in chiaro? Lo scopriamo con la nostra rubrica La tv di Natale, oggi ci occupiamo in particolare di tutti i film Disney che andranno in onda nel periodo natalizio sui canali in chiaro. Sarà un Natale molto più casalingo del solito il Natale 2020 che ci apprestiamo a trascorrere con pochi intimi nelle nostre case. E allora tra una fetta di panettone e una partita a tombola, un film Disney di Natale è sempre perfetto!

La programmazione dei canali tv resta molto simile a quella classica che non ha nulla a che fare con le feste ed è anche per questo motivo che la proposta di film natalizi non è molto ampia.

La tv di Natale: la programmazione completa dei film Disney in onda nel 2020

Il 23 dicembre su Rai 2 andrà in onda Alla ricerca di Nemo – Rai 2 – Ore 21.20

Il 24 dicembre andrà in onda sempre su Rai 2 Alla ricerca di Dory – Rai 2 – Ore 21.20

Su La7 c’è in prima serata il 24 dicembre «Le Avventure Di Tin-Tin – Il Segreto Dell’Unicorno», adattamento animato filmato da Steve Spielberg dai fumetti di Hervé.

Il 28 dicembre su rai 1 vedremo Cenerentola (2015) – Rai 1 – Ore 21.20

Il 29 dicembre sempre su Rai 1 vedremo La Bella e la Bestia (2017) – Rai 1 – Ore 21.20

La trilogia delle principesse su Rai1 si chiude con Biancaneve e i sette nani, il primo classico Disney del 1937 in onda il 30 dicembre in prima serata.

Il 31 dicembre andrà in onda Gli Aristogatti – Rai 2 – Ore 21.10

Per il nuovo anno, il 2 gennaio verrà trasmesso The Greatest Showman – Rai 2 – Ore 21.05

Il 3 gennaio 2021 su Rai 1 andrà in onda Hotel Transylvania 3 va in onda in 1° tv in prima serata.

Non solo Disney, qui una carrellata di titoli per i film da vedere con grandi e piccini nel periodo di festa

Non possiamo che augurarvi di trascorrere delle feste in modo sereno, con le persone che più amate.