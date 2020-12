La tv di Natale: tutti i titoli per film e Cartoni da vedere in famiglia

Torna anche quest’anno il nostro appuntamento con la rubrica dedicata alla Tv di Natale. Ogni anno cerchiamo di fare una sorta di calendario segnalandovi tutti i titoli di film e cartoni che andranno in onda in tv nel periodo delle feste di Natale. Abbiamo preparato un calendario che va dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021. Al momento ci sono i primi titoli, ma il calendario non è del tutto completo, per cui vi aggiorneremo anche nei prossimi giorni. I film e i cartoni di Natale in onda in questo periodo sulla tv in chiaro sono moltissimi. Film da vedere in famiglia con i nostri bambini, con i nostri cari insomma!

Abbiamo selezionato non solo i film di Natale ma anche altri titolo di film e cartoni da vedere in famiglia!

LA TV DI NATALE: LA PROGRAMMAZIONE PER LE FESTE IN FAMIGLIA

Film di Natale in TV 2020 – Sabato 19 Dicembre.

21:10 Only You – Amore a prima vista (con Robert Downey Jr.) su Paramount channel;

21:20 Dragon Trainer su Italia1;

Film di Natale in TV 2020 – Domenica 20 Dicembre.

Il Cavaliere Oscuro su Italia1;

Pinocchio su Rete4;

Babbo Natale non viene da nord (M. Casagrande) sul Nove

Film di Natale in TV 2020 – Lunedì 21 Dicembre.

Non ci resta che il crimine (Gassmann e Tognazzi) su Rai1;

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sul Nove

Film di Natale in TV 2020 – Martedì 22 Dicembre.

21:21 Harry Potter e i doni della morte: Parte I su Canale5;

Film di Natale in TV 2020 – Mercoledì 23 Dicembre.

Alla ricerca di Nemo su Rai2;

Film di Natale in TV 2020 – Giovedì 24 Dicembre.

Heidi su Rai1;

Alla ricerca di Dory su Rai2;

Una poltrona per due su Italia1;

7 spose per 7 fratelli su Rete4;

Le avventure di Tintin – Il segreto dell’unicorno su La7;

Film di Natale in TV 2020 – Venerdì 25 Dicembre.

in aggiornamento

Film di Natale in TV 2020 – Sabato 26 Dicembre.

Ballerina su Rai3;

Un Natale da Cenerentola su TV8;

Robin Hood principe dei ladri sul Nove

21:25 Harry Potter e i doni della morte: parte II su Canale5;

Film di Natale in TV 2020 – Lunedì 28 Dicembre.

Cenerentola su Rai1;

Film di Natale in TV 2020 – Martedì 29 Dicembre.

La Bella e la Bestia su Rai1;

Film di Natale in TV 2020 – Mercoledì 30 Dicembre.

Biancaneve su Rai1;

Alvin superstar 2 su Rai2;

Film di Natale in TV 2020 – Giovedì 31 Dicembre.

Alvin superstar 3 – Si salvi chi può! su Rai2;

Film di Natale in TV 2020 – Venerdì 1 Gennaio 2021.

Alvin superstar – Nessuno ci può fermare su Rai2;

Film di Natale in TV 2020 – Sabato 2 Gennaio 2021.

The Greatest Showman su Rai2;

La La Land su Rai3;

Film di Natale in TV 2020 – Domenica 3 Gennaio 2021.

Hotel Transylvania 3 su Rai1;

Film di Natale in TV 2020 – Lunedì 4 Gennaio 2021.

Il mistero della casa del tempo su Rai1

Film di Natale in TV 2020 – Martedì 5 Gennaio 2021.

Peter Rabbit su Rai2;

E se il film in chiaro non vi bastano, ci sono anche le offerte delle piattaforme in streaming.

Buone feste a tutti!