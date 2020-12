Film di Natale in tv: Gli eroi del Natale questa sera su Rai 1

Un film da vedere con tutta la famiglia davanti alla tv? Oggi su Rai 1 una nuova proposta assolutamente da non perdere per tutta la famiglia. Oggi potremo infatti seguire il film di Natale, Gli eroi del Natale, una prima visione per la rete. Con la regia di Timothy Reckart, il film sarà proposto, in prima visione, venerdì 25 dicembre alle 21.25 su Rai1. Il protagonista del film è l’asinello! Nel presepe non sembra avere importanza ma invece il suo è un ruolo fondamentale. E ce lo ricordano anche i protagonisti del film Gli eroi del Natale. L’asinello Bo infatti non avrebbe mai pensato di avere una missione così speciale da compiere. Abituato al suo lavoro, sempre uguale tutti i giorni, pensa di poter avere un riscatto. E a quanto pare la sua grande occasione è arrivata. Sulla sua strada infatti si imbattono Giuseppe e Maria. La dolce ragazza è incita e il bambino che aspetta è Gesù, il Messia!

Il film è uscito in Italia nel mese di novembre del 2017 e per la prima volta sarà trasmesso in tv!

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sul film Gli eroi del Natale in onda oggi su Rai 1.

Gli eroi del Natale in onda stasera su Rai 1: la trama

L’asinello Bo sogna una vita migliore rispetto a quella che conduce facendo girare in tondo la Macina di un mugnaio prepotente. Un giorno riesce a fuggire, iniziando così un viaggio incredibile, con la dolce pecora Ruth e l’ambiziosa colomba Dave. Insieme a tre spiritosi cammelli e altri eccentrici animali da stalla, i coraggiosi compagni di viaggio avranno un ruolo decisivo nella storia più emozionante di tutti i tempi: infatti aiuteranno Maria e Giuseppe a far nascere il Messia…

Bo scopre che Maria è in pericolo e decide di avvertirla e raggiunge lei e Giuseppe accompagnato da Dave e da una pecora di nome Ruth che ha abbandonato a Betlemme il proprio gregge per seguire la stella. Bo riesce a proteggere Maria dal cacciatore, ma causa danni in un mercato e viene rimproverato da Giuseppe, che è all’oscuro del pericolo. Deluso, l’asino fugge e si unisce ad una carovana, ma poi ha nostalgia di Maria e torna indietro. Intanto i due sposi arrivano a Betlemme, ma Giuseppe non riesce a trovare alloggio per Maria, che sta per partorire…

Non vi sveliamo il finale. Appuntamento a stasera su Rai 1.