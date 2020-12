Italia sì in onda anche a Santo Stefano: gli indimenticabili Natali della nostra vita

Niente pausa natalizia per Italia sì che andrà in onda regolarmente il 26 dicembre 2020. Come sempre Marco Liorni quindi ci aspetterà nel sabato della rete con una nuova puntata di Italia sì dedicata alle giornate indimenticabili di Natale della nostra vita, alle 16.10 su Rai1. La puntata in onda nel giorno di Santo Stefano non poteva che essere dedicata al Natale. Si parlerà dei Natali in cui il destino mette di fronte ad una svolta che cambia la vita, o di quelli in sui si fa un incontro inaspettato, o aspettato anche troppo tempo. Il Natale, giornata speciale, simbolo di speranza e di ripartenza, sarà raccontato attraverso l’incontro con le parole di persone comuni che non potranno dimenticare mai quel giorno, un Natale della loro vita passata. Alle voci delle persone comuni si aggiungeranno poi quelle di personaggi famosi, che porteranno in dono, in questa giornata di festa, un ricordo e un’emozione legata al Natale.

Scopriamo delle anticipazioni.

Italia sì in onda anche a Santo Stefano: le anticipazioni del 26 dicembre 2020



Dal poliziotto che ha ospitato a casa un ragazzino che rischiava di passare la notte della vigilia a Fiumicino, perché lo zio era stato fermato dalle forze dell’ordine, alla storia di Rebecca, la bambina salvata dai medici del Bambin Gesù proprio il giorno di Natale; da quella di un imam che entrò in una chiesa, qualche anno fa, per fare gli auguri ai cristiani, al curioso albero realizzato da una famiglia che ha abbandonato tutto per attraversare l’Atlantico in barca a vela.





La puntata inizierà con Lidia Schillaci e “I Sogni Son Desideri”, indimenticabile classico Disney dell’infanzia di grandi e bambini.

Tra gli ospiti della puntata: Antonella Clerici, Giacomo Celentano, Maurizio Costanzo, Albano, Francesco Benigno, e una grande emozione con Andrea Bocelli e Virginia nell’Halleluja e il White Christmas. Sarebbe dovuto esserci anche Valerio Scanu ma visto il lutto che lo ha colpito, probabilmente non ci sarà ( a meno che la puntata non sia stata registrata in precedenza).



In studio: Lino Banfi, Alessandra Mussolini e Ricky Tognazzi.

Al centro della scena anche in questa puntata speciale un corner, un podio dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti, da chi vuole condividere le proprie passioni a chi ha vissuto un grande paradosso.