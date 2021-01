Ascolti Capodanno in tv: gli italiani scelgono Amadeus, che flop il GF VIP 5

Una serata che resterà nella storia quella che il pubblico televisivo ha vissuto ieri sera. Capodanno tutti a casa e il capodanno in tv che cambia in modo drastico. Niente concerti in piazza ma tanti programmi a farci compagnia per il veglione di Capodanno. E così questa mattina c’è grande curiosità per chi ama le sfide per i dati auditel relativi alla serata di Capodanno, il 31 dicembre 2020, che ha visto sfidarsi da Rai 1 a La7 passando per Canale 5 L’anno che verrà con Amadeus, il Grande Fratello Vip 5 con Signorini e i vipponi e una puntata speciale di Propaganda Live tra parodie e tombole! Una serata in cui gli italiani dovevano per forza stare a casa, magari proprio davanti alla tv. E allora che cosa hanno scelto? Hanno scelto di seguire la musica di Rai 1 con L’anno che verrà che, stando ai primi dati diffusi questa mattina, ha superato il 30% di share, quasi doppiando la concorrenza del GF VIP. Ascolti flop per il programma di Canale 5 che ha regalato momenti di grande imbarazzo come la litigata tra Antonella Elia e Valeria Marini di cui davvero avremmo voluto fare tutti a meno e le inquadrature in stile anni 90 con il fondo schiena delle vippone in primo piano, ad esempio..

Gli italiani scelgono quindi di sintonizzarsi su Rai 1 con Amadeus che porta a casa un ottimi ascolti e non stecca. Male invece Canale 5 che, dopo gli ultimi Capodanno in musica non troppo brillanti, non convince neppure con il GF VIP 5.

Gli ascolti del 31 dicembre 2020: ecco i dati auditel del Capodanno

Dal Capodanno di Canale 5 va detto, ci si aspettava davvero molto di più. E invece pochi ospiti, poco brio. Imbarazzante il fatto che i concorrenti non conoscessero neppure una canzone dei The Kolors, per dire, ancora più imbarazzante molte altre cose accadute in studio. Non puoi improvvisare una serata di questo genere con due prove e via dicendo, per conquistare il pubblico ci vuole ben altro.

Vediamo quindi nel dettaglio i numeri.

#LAnnoCheVerrà

Su Rai 1 la serata con L’anno che verrà partita alle 21 circa, subito dopo il discorso di Mattarella, viene vista da 8.152.000 con il 33,90% di share. Numeri pazzeschi per Rai 1, nonostante la serata sottotono come era prevedibile.

Malissimo il Grande Fratello VIP 5 che perde per strada anche molti spettatori che di solito lo seguono. Porta a casa 2.899.000 e il 12,90 % di share.

Ottimo su Rai 3 il Circo di Montecarlo visto da 2.335.0000 con il 9,30% di share.

Chiudiamo con la puntata speciale di Propaganda Live che porta a casa un buon risultato con 1.440.000 e il 6,50% di share.