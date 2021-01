DA Noi a Ruota Libera: tutti gli ospiti per inaugurare il nuovo anno

La Rai quest’anno più che mai, nel corso delle vacanze di Natale non ha lasciato i suoi telespettatori da soli, anzi! Il palinsesto della prima rete in particolare, non ha subito moltissime variazioni, se non proprio nelle giornate di festa. Oggi quindi torna in onda anche Da Noi a Ruota Libera, con Francesca Fialdini e una carrellata di ospiti per partire alla grande in questo nuovo anno. Il 2020 si è chiuso nel migliore del modi per la conduttrice di Rai 1 che ha incassato, un successo dopo l’altro con gli ascolti di Da Noi a Ruota Liber. E spera di partire bene anche con le puntate del 2021!

Vediamo chi ci farà compagnia oggi: ecco tutte le anticipazioni del 3 gennaio 2021.

Da Noi a Ruota Libera: tutti gli ospiti del 3 gennaio 2021

La puntata di Da Noi a Ruota libera di oggi si aprirà con Giancarlo Magalli che con la consueta ironia ripercorrerà la storia della televisione italiana attraverso aneddoti e sorprese. Francesca Chillemi, protagonista dell’amatissima serie “Che Dio ci aiuti”, spiegherà invece cosa significhi per lei essere diventata madre. Ricordiamo tra l’altro che la fiction amatissima dal pubblico di Rai 1 sarà una delle prime a partire nel 2021.



Nel corso della puntata, infine, una storia d’amore straordinaria con protagonista una coppia che si perde per poi ritrovarsi più forte di prima a distanza di 50 anni. Come sempre al centro del programma il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

Appuntamento quindi alle 17,20 circa con la prima puntata del 2021 di Da Noi a Ruota Libera in diretta con Francesca Fialdini e i suoi ospiti.