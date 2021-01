La morte del fratello e della sorella di Sabina Ciuffini ma è sua figlia che la fa emozionare (Foto)

Un’intervista piena di emozioni quella di Sabina Ciuffini a Oggi è un altro giorno tra le lacrime per le parole della figlia Ilaria e il dolore per la morte della sorella e del fratello (foto). Virginia aveva due anni in più di Sabina, lei le ha donato anche il midollo, è riuscita a farla vivere più a lungo ma poi la malattia l’ha portata via. “Era una donna che si è guadagnata tutto nella vita, era una donna straordinaria. Della leucemia non si sa molto e io un giorno l’ho accompagnata a donare il sangue e la sera stessa l’hanno chiamata a casa, lei dormiva e ho risposto io e mi hanno detto che aveva una forma gravissima di leucemia e rimasi sconvolta. Era sempre molto stanca…”. Sabina Cuffini ricorda che il giorno dopo è cambiato tutto ma in dieci anni sua sorella è riuscita a fare di tutto. “Mi manca da morire mia sorella, somigliarle è impossibile e mi manca anche Mario che era più piccolo di me di 5 anni ed era bellissimo”.

TANTI I DOLORI NELLA VITA DI SABINA CIUFFINI MA LA VITA CONTUNA AD ESSERE BELLA

“Paolo Giaccio è un amico delle donne, è uno a cui ho sempre voluto bene perché l’ho osservato, in 30 anni ne ho conosciuti e lui amava aiutare le colleghe senza chiedere nulla in cambio. Con questo suo tono burbero ma davvero le aiutava cercando di intervenire di persona eliminando alcune pecche del sistema. Aveva anche trovato l’amore alla fine, lo vedevo felice ma purtroppo è andata così”. Sabina Ciuffini racconta dell’amico più caro, purtroppo ha peso anche lui nel 2019.

IL MESSAGGIO DI ILARIA, LA FIGLIA DI SABINA CIUFFINI