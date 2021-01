Sabina Ciuffini racconta come è finita con il padre dei suoi figli

Con la sua aria da eterna ragazzina Sabina Ciuffini oggi è ospite a Oggi è un altro giorno. Racconta che si è esposta con un uomo bellissimo, Franco Ceccarelli, ed è stato un colpo di fulmine, l’unico della sua vita, l’ha incontrato al mare. Il loro matrimonio non è durato molto ma hanno avuto due figli, poi nessuno dei due si è mai risposato. Bello, malinconico ma dopo 7 anni è finita e spiega il motivo, serena: “Perché io ho fatto due bambini uno dietro l’altro e questo in una coppia di giovani viziati… non avevamo ancora il carattere. Quindi due figli uno di seguito all’altro ma in realtà dopo ho capito che lui voleva girare il mondo. Seguiva il buddismo, lui tornava e ogni tanto prendeva i nostri figli e li portava in giro per il mondo”. Oggi ne parla con tanto affetto ma la realtà è che Sabina Ciuffini ha sofferto per il loro amore, per la loro separazione ma ha poi perdonato. Ha un concetto particolare e libero dell’unione tra due peronse.

SABINA CIUFFINI PARLA DEL TRADIMENTO, NON CI PUO’ ESSERE ESCLUSIVA NELLA COPPIA

“L’esclusiva non si chiede nemmeno al proprio marito ma si chiede il rispetto” ha così fatto capire che magari il compagno ti può tradire perché dopo un po’ di anni può agire con la sua libertà ma con rispetto: “Proteggendoti, con discrezione perché se un uomo piace le donne lo intercettano e lui non sempre può resistere ma non te lo deve fare sotto il naso. All’improvviso me ne sono accorta e alla fine è andata tutto un po’ così, poi mi sono accorta, di due, di tre e così via”.

Lei è stata fedele per tutta la durata del matrimonio ma verso la fine anche la Ciuffini ha incontrato una persona che “le ha tirato su il morale”. Oggi quando rivede il suo ex marito dopo 40 anni non prova assolutamente più nulla. Non si sono mai sposati e non si riprenderebbero mai. “Una volta scoperta la meraviglia della libertà e lo splendore di stare sole è difficile tornare indietro. L’idea di vivere con un uomo adesso mi diventa faticoso”.