Palinsesto Rai 1 Epifania: la programmazione nel giorno della Befana

Che cosa vedremo e che cosa non vedremo il 6 gennaio 2021 su Rai 1? Lo scopriamo dando una occhiata al palinsesto per il giorno della Befana. Come potrete immaginare ci saranno diversi cambiamenti, sin dal mattino per dare spazio anche alla Santa Messa in diretta da Roma con Papa Francesco. Il mattino di Rai 1 inizierà come sempre in compagnia di Uno Mattina, regolarmente in onda. Non andrà invece in onda nel giorno della Befana Storie Italiane, che si prende una piccola pausa. Eleonora Daniele torna in onda il 7 gennaio. Al posto di Storie Italiane intorno alle 9.50 ci sarà la diretta della Santa Messa con Papa Francesco. A seguire poi il pubblico di Rai 1 potrà guardare un nuovo appuntamento con Lorena Bianchetti e A Sua Immagine. Pochi cambiamenti nel pomeriggio: ci aspettano infatti anche per la Befana Serena Bortone, con il suo Oggi è un altro giorno e Il Paradiso delle signore. Non si ferma neppure Alberto Matano che torna in diretta con una nuova puntata de La vita in diretta su Rai 1.

Ma vediamo nel dettaglio come cambia la programmazione del 6 gennaio 2021, su Rai 1.

Palinsesto 6 gennaio 2021: la programmazione di Rai 1 per la Befana

Uno Mattina come già detto, regolarmente in onda.

Alle 9.50 collegamento con la Basilica San Pietro Santa Messa Presieduta da Papa Francesco in occasione della Solennità dell’Epifania del Signore. Telecronaca di Marco Clementi Regia di Milena Milani A cura del Tg1.

A seguire torna Lorena Bianchetti. A Sua immagine Speciale Epifania – Puntata speciale con all’interno Recita Angelus da Piazza San Pietro . Alle 12 recita dell’Angelus con Papa Francesco in diretta su Rai 1. A seguire breve collegamento con Lorena Bianchetti per i saluti.

E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici andrà in onda ma con una puntata più breve che dovrebbe iniziare intorno alle 12,20 circa.

Andrà in onda senza subire variazioni anche Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. A seguire torna Il Paradiso delle signore. Il pomeriggio di Rai 1 procede senza variazioni: vedremo infatti sia La vita in diretta che L’eredità!

Buone feste a tutti!