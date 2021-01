Bake Off Italia-Dolci sotto un tetto da record di ascolti per Flavio Montrucchio: inizia col botto il nuovo anno

Inizia all’insegna dei successi, sulla scia di come il 2020 si era chiuso per Flavio Montrucchio. Il conduttore di Real Time infatti ha inanellato uno dietro l’altro un successo di ascolti con tutti i programmi di cui è stato protagonista. Lo abbiamo visto alla conduzione di Primo appuntamento, con record di ascolti, di Bake Off Junior e adesso lo ritroviamo al timone di “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto” . E si ricomincia con record di ascolti. Nella serata di ieri, 8 gennaio 2021, in un venerdì pieno di proposte, il conduttore di Real Time e il programma che piace davvero a tutti, portano a casa picchi di oltre 800.000 telespettatori con oltre 700.000 telespettatori e il 2.7% di share sul pubblico totale; quasi il 5% di share sul prezioso target di rete donne 15/54 anni.

Non finisce qui. Nella serata di ieri infatti, Real Time riesce anche a battere Nove, diventando uno dei canali più visti della serata sul digitale terrestre. Non solo ottimi ascolti in tv, molti anche i telespettatori, tutto pubblico attivo quindi, che twitta e commenta sui social nel corso della serata, facendo balzare due hashtag tra le prime posizioni nei trend topic, sia #bakeoff che #dolcisottountetto. Il pubblico infatti, oltre ad ammirare le creazioni, ha già scelto anche i concorrenti per cui fare il tifo!

Vediamo quindi i numeri.

Flavio Montrucchio torna con record di ascolti su Real Time

‘DOLCI SOTTO UN TETTO’ TOTALIZZA IL 2.7% DI SHARE CON PICCHI PARI A 828.000 TELESPETTATORI E QUASI IL 5% DI SHARE SUL PREZIOSO TARGET DI RETE DONNE 15/54 ANNI

RECORD ASSOLUTO DI MONTRUCCHIO SULLE SUE CONDUZIONI A ‘BAKE OFF ITALIA’ CHE SI AVVICINA CON GLI SPECIALI AGLI ASCOLTI DELL’EDIZIONE CLASSICA IN ONDA AD INIZIO STAGIONE SU REAL TIME

Il programma di Real Time riesce a battere la sua diretta concorrenza: 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese, su Tv8, fermo a 429.000 spettatori e le repliche di Crozza che portano a casa 612.000 spettatori di media.

Inizia quindi davvero alla grande l’anno di Flavio Montrucchio su Real Time, e siamo solo all’inizio!