Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sognano il terzo matrimonio a Las Vegas (Foto)

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli non hanno mai preso troppo sul serio il matrimonio, si riferiscono al rito (foto). La prima volta erano in pochissimi, solo i testimoni e hanno dimenticato anche la macchina fotografica. “C’era un amico che ha comprato la macchinetta usa e getta ma non la sapeva usare e non è venuta nemmeno una foto del nostro matrimonio. La formalità non ci fa impazzire” raccontano a Verissimo. Rutelli e la Palombelli si sono poi sposati una seconda volta, sempre da soli perché non c’era bisogno nemmeno dei testimoni. A Verissimo raccontano che sognano il terzo sì ma a Las Vegas. Sarà la voglia di viaggiare e allontanarsi, tutto quello che in questo periodo non possiamo fare, a fare sognare a Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, o forse sarà l’amore che li lega da più di 40 anni.

BARBARA PALOMBELLI E FRANCESCO RUTELLI A VERISSIMO – HANNO FATTO TANTA STRADA INSIEME

Si emozionano guardando le immagini della loro famiglia, dei figli. Un figlio naturale e tre figli adottivi e loro chiamano tutto questo “circo”. Non hanno mai avuto un ripensamento: “E’ una decisione che abbiamo preso con convinzione e ogni giorno che è passato ci ha confermato il valore”. Ovvio che ci siano problemi e complicazioni, è la rabbia che pensano che i figli che hanno adottato porteranno forse per sempre dentro.

Serena, che conosciamo per la sua partecipazione al Grande Fratello, sta scrivendo un libro. Barbara Palombelli racconta di lei. Quando l’ha vista aprire in diretta la lettera che la mamma naturale le aveva mandato ha vissuto un momento difficile ma ha anche capito che Serena aveva acquisito una personalità forte: “Ho sempre cercato il lieto fine ma è dura sapere che hai una mamma naturale che continua a fare la vagabonda, è anche più giovane di me. Con l’appello arrivato in tv Serena ha chiuso la porta al passato”.

Anche Rutelli si commuove raccontando che questo Natale nella camera dove lui a 19 anni ha fatto l’ultima iniezioni antidolorifica a sua madre prima di morire hanno dormito Serena e il nipotino. Non avrebbe mai immaginato che la vita gli donasse tanto.