Una nuova settimana con Detto Fatto: i tutorial dall’11 al 15 gennaio 2021

Una nuova settimana in compagnia di Detto Fatto ci aspetta dall’11 gennaio! Come sempre scopriamo insieme tutti i tutorial che vedremo nel programma condotto da Bianca Guaccero . La conduttrice di Rai 2 si avvale del cast fisso composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Una squadra molto apprezzata dal pubblico nonostante le peripezie di un 2020 parecchio complicato.

Ma scopriamo insieme quelli che saranno tutti i tutorial che vedremo la prossima settimana su Rai 2.

Una settimana con Detto Fatto: cosa vedremo dall’11 al 15 gennaio 2021



Lunedì 11 gennaio torna Giovanna Civitillo con la sua rubrica “Pazze per lo shopping”, durante la quale si parlerà dei saldi di inizio anno. Ci saranno poi lo chef Natale Giunta e il vivaista Fabiano Oldani, che spiegherà come curare una pianta malata. Spazio quindi al “Cambio look ad honorem” di Carla Gozzi, mentre nella “Superclassifica Jon”, dedicata alle canzoni che compiono 20 anni, ci sarà in collegamento Jessica Morlacchi.

Martedì 12 gennaio Stefano De Martino, nuovamente alla guida del comedy show “Stasera tutto è possibile”, al via in prime time su Rai2, si collegherà con il programma. Francesca Rocco sarà invece l’ospite della rubrica dedicata alle scarpe di Nenella Impiglia. Ci sarà poi la rubrica di Carla Gozzi “Personality look”, durante la quale disegnerà un nuovo look sulla base del profilo psicologico-caratteriale della sua ospite. Presenti in puntata anche lo chef Ilario Vinciguerra e Angelica Amodei, esperta di centrifughe, estratti e tisane.

Mercoledì 13 gennaio torna l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina che, con i suoi consigli, aiuterà la sua ospite ad accettarsi e valorizzarsi. In cucina ci sarà lo chef Matteo Torretta, mentre in collegamento interverrà l’esperto meteo Massimo Martinelli.



Giovedì 14 gennaio verranno inaugurate due nuove rubriche: “La Ruota dei colori di Carla Gozzi” e “Appuntamento con l’amore”, con la terapeuta di coppia Giovanna De Maio. Saranno poi presenti lo chef Cesare Marretti e, in collegamento, interverrà Enzo Miccio.



Venerdì 15 gennaio per la rubrica “A tu per tu(torial)” Bianca Guaccero intervisterà Fiordaliso, che sarà poi anche protagonista di un tutorial. Ci sarà lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Presenti in puntata anche una nuova tutor di cucina, Malindi Donvito, Mauro Perfetti per l’oroscopo e l’educatrice cinofila Dunia Rahwan.

Una settimana ricchissima con Detto Fatto!