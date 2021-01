Nicolò Zenga a Domenica Live: lui e Andrea cresciuti senza papà Walter

Era prevedibile immaginare che con l’ingresso in casa di Andrea Zenga, si sarebbe parlato anche del passato della famiglia. E nel passato, per Nicolò e Andrea, papà Walter non c’è stato. Andrea, che era stato protagonista di Temptation Island VIP due anni fa, lo aveva raccontato pubblicamente, senza fare particolari drammi. E lo stesso ha fatto anche nella casa del Grande Fratello VIP 5. Quando gli è stato chiesto che genere di rapporto ha con suo padre, ha spiegato che non c’è rapporto. Non ha mai avuto nella sua vita una figura paterna ma la cosa non lo ha turbato perchè sua madre è stata bravissima nell’educare lui e suo fratello senza far mancare nulla ai figli. Oggi, nella prima puntata del 2021 di Domenica Live, parla Nicolò, il fratello maggiore.

A Domenica Live le parole di Nicolò Zenga

Nicolò ha vissuto le stesse cose che ha provato suo fratello Andrea. Nessuna rabbia, nessuno screzio. Solo una vita senza Walter come figura paterna perchè l’ex calciatore, di questa famiglia, non ha mai fatto parte.

“La mia verità è molto simile a quella di Andrea. Io non posso dire che mio padre ci sia stato nei momenti chiave della nostra vita, direi una bugia”, ha spiegato il figlio di Walter. E ha aggiunto poi: “C’è stata nostra madre, il compagno di mia madre ma lui non c’è stato e non parlo di presenza fisica”. Nicolò ha spiegato che dopo la separazione, la famiglia ha vissuto in un altro posto, che Zenga era molto impegnato e sempre in giro per il mondo. Ma, a detta di Nicolò, ci sarebbero molti modi per fare il padre, anche a distanza, cosa che Walter non ha fatto.

In casa Andrea ha più volte detto che non ha sentito la mancanza di suo padre perchè aveva sua mamma e suo fratello. Cosa confermata oggi a Domenica Live da Nicolò: “Andrea ad un certo punto della sua vita ha deciso che non aveva più bisogno di questa figura perché aveva me, che sono il fratello maggiore e mia madre”.

E ancora: “Io l’ho cercato spesso, diverse volte negli anni, a volte mi ha risposto, a volte no ma come ha detto Andrea al GF Vip la sensazione è che è stata una cosa non tanto voluta e sentita”.

Nicolò e Andrea tra l’altro non sanno neppure spiegarsi come mai, Walter abbia deciso di escluderli dalla loro vita. Oggi però apre uno spiraglio: “Io non chiudo alcuna porta ma se in 30 anni non sono riuscito a fare breccia in lui… Per un suo abbraccio cosa farei? E’ una cosa che mi è sempre mancata e mi mancherà sempre forse”.