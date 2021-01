Penso che un sogno così questa sera su Rai 1: tutti gli ospiti di Beppe Fiorello

L’intrattenimento, la musica, lo spettacolo tornano di casa nel lunedì sera di Rai 1. Questa sera infatti andrà in onda una serata evento dal titolo Penso che un Sogno Così per la prima serata dell’11 gennaio 2021. Protagonista assoluto, insieme ai grandissimi nomi che arriveranno sul palco, Beppe Fiorello con il suo viaggio intenso, profondo, a tratti ameno, a tratti toccante, che parte dal profondo Sud e attraversa l’Italia intera, che vola sull’infanzia, le origini, le vicende buffe, quelle dolorose e altre incredibili e divertenti. Dopo il successo con la fiction di cui è stato protagonista, Gli orologi del diavolo, Fiorello torna in prime time. Questa sera lo ritroveremo quindi su Rai 1 con un racconto basato su temi universali come la famiglia, il lavoro, il progresso e l’immigrazione dei nostri nonni. Una sorta di “volo immaginario” tramite il quale Giuseppe Fiorello invita i protagonisti della sua vita ad uscire dalla memoria, li porta in scena e rende il pubblico partecipe di un emozionante gioco di specchi tra lui e il padre.



Tra i temi principali di questo spettacolo, la crescita musicale di Domenico Modugno che, con le sue canzoni, ha accompagnato la vita della famiglia Fiorello: ogni scena avrà infatti il suo sottofondo musicale.

Sul palco, oltre ad un corpo di ballo straordinario, anche due musicisti d’eccezione: Daniele Bonaviri, uno dei più bravi chitarristi italiani e Fabrizio Palma, musicista e arrangiatore.

Penso che un sogno così: tutti gli ospiti della serata evento su Rai 1



Rai 1 ci regala, dopo la magia di Roberto Bolle, un’altra grandissima serata all’insegna dello spettacolo. Sul palco saliranno anche Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi, Francesca Chillemi. Per l’occasione vedremo insieme su Rai 1 Rosario e Beppe, un momento sicuramente tanto atteso dal pubblico.

“Questo ‘sogno’ che porto in televisione è un tracciato di quello che sono, è un tributo alla timidezza attraverso la quale vi farò vivere il mio rapporto con la vita, regalo una parte della mia famiglia e alla mia famiglia regalo quei silenzi di bambino ora decifrati e risolti.

Attraverso le musiche di Domenico Modugno creo un filo conduttore tra lui e mio padre che è il vero protagonista di questa storia ” ha detto Beppe Fiorello parlando dello spettacolo che vedremo questa sera su Rai 1.



E ancora: “Svelerò ogni paura, ogni istante di quei mesi in cui mi trovai davanti ad uno specchio a decidere se assumermi o meno quella grande responsabilità, e poi la prima volta che entrai a casa di Mimmo…”. L’attore ha poi spiegato che il racconto che vedremo questa sera su Rai 1, ha una dedica speciale: è per la sua adorata mamma.