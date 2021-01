Carmen di Pietro a Pomeriggio 5: “Ho il covid, mia figlia sana scavalca la finestra per andare in bagno”

Tra gli ospiti della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 12 gennaio 2021, c’è stata anche Carmen di Pietro che per la prima volta in tv racconta della sua esperienza con il covid 19. Una battaglia che continua ancora, perchè Carmen non è guarita dal virus. Barbara d’Urso presenta questo momento spiegando che Carmen ha scoperto di avere il covid 19 in modo molto particolare, infatti, aveva male a una gamba. Oggi per fortuna sta meglio, ha problemi con il fiato ma poteva andare decisamente peggio. Quello che però preoccupa la Di Pietro è il fatto che sua figlia debba vivere da sola in una cameretta. Infatti lei non è stata contagiata mentre il figlio più grande, e Carmen, hanno entrambi il covid 19.

“Non sento più i sapori e gli odori. Tutto è iniziato con il nervo sciatico che si è infiammato, non ne avevo mai sofferto prima. Quindi ho chiamato la dottoressa per chiedere aiuto. Mi chiede se c’era qualcuno che avesse la febbre in famiglia e si, Alessandro lo aveva” ha detto Carmen.

Carmen di Pietro e il covid 19: il suo racconto a Pomeriggio 5

Di conseguenza Carmen e Alessandro hanno subito fatto il tampone rapido per capire se avessero il covid. Entrambi stavano davvero male. “E’ un dramma vivere questa situazione, per fortuna Carmelina non lo ha preso. Io giro sempre con la mascherina per casa. La piccola è chiusa in camera sua, quando io preparo da mangiare suono questa campana e lei si affaccia a prendere il suo piatto. Anche per andare in bagno scavalca e va a finire sul terrazzo e rientra da un’altra finestra, non mi vergogno a dirlo ma deve fare in questo modo perchè in casa abbiamo un solo bagno. “

“Io sono molto arrabbiata, questo non doveva accadere, forse ho sbagliato qualcosa, sono stata attentissima. Non doveva succedere perchè io ho infettato mia madre che ha 75 anni” ha aggiunto la Di Pietro.

La Di Pietro spera che sua mamma si possa rimettere il prima possibile, visto che si sente davvero in colpa per averla contagiata.