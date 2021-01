Gli ascolti del pomeriggio: è testa a testa Vita in diretta Pomeriggio 5, Matano tiene botta

Quasi un mese di assenza per Pomeriggio 5 che torna in diretta l’11 gennaio 2021 con la nuova edizione. Barbara d’urso ha salutato il suo pubblico con Domenica Live, tornando in onda nella domenica pomeriggio, con risultati non troppo esaltanti. Ma nel pomeriggio del lunedì, ritrova tutti gli affezionati. I numeri dell’11 gennaio 2021 ci raccontano però che nella gara agli ascolti, tra Rai 1 e Canale 5, in questa prima sfida del nuovo anno, porta a casa la vittoria La vita in diretta. Seppur per un soffio, per una manciata di spettatori e per qualche punticino di share, la vittoria va ad Alberto Matano.

Per Barbara d’urso non era facile tornare in onda dopo tutta questa assenza. Ma soprattutto quello che non convince affatto, va detto, è la scelta di Mediaset di continuare a mandare in onda Il segreto che registra ascolti sempre più bassi. Se Pomeriggio 5 partisse subito dopo il day time del Grande Fratello VIP 5 partirebbe con un ottimo traino, avrebbe più spazio per trattare temi di non poco conto e meno ansie da prestazione. Del resto un tempo, Pomeriggio 5 iniziava in un orario diverso, mentre adesso ha una durata media di neppure un’ore se si considera che parte alle 17,20 se tutto va bene, per poi chiedere alle 18,40 ma con tutti i suoi spazi pubblicitari.

Ecco forse per ricercare la qualità si potrebbe iniziare da un nuovo taglio, magari dando anche più tempo a inviati e giornalisti per raccontare le storie alle quali il pubblico continua in ogni caso, ad affezionarsi.

Vediamo quindi i numeri.

Gli ascolti del pomeriggio di Rai 1 l’11 gennaio 2021: Matano tiene botta

La Vita in Diretta conquista 2.566.000 spettatori con il 16.8% (presentazione a 2.078.000 e il 16.1%).

Gli ascolti di Canale 5 con il ritorno di Pomeriggio 5

Per Barbara d’urso il traino arriva da Il Segreto visto da 1.928.000 spettatori (15.5%), non un risultato proprio eccellente. Ma nonostante questo, il programma di Canale 5 parte al ribasso con la sua curva per poi rialzarsi. La puntata di ieri di Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.041.000 spettatori pari al 14.7% nella prima parte, 2.431.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte e 2.315.000 spettatori pari al 13.4% nella terza parte di breve durata.

Un vero e proprio testa a testa quindi con il programma di Rai 1 anche se in share la vittoria va a Matano.