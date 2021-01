Ascolti tv, Stasera tutto è possibile torna e fa il botto: boom per De Martino

Ottimi ascolti per un martedì davvero moscetto! Stasera tutto è possibile torna e fa il pieno di ascolti. Record per la prima puntata del 2021 del programma di Rai 2 condotto da Stefano de Martino. Il vero problema sembra essere solo uno: il fatto che a breve il programma si sposterà al lunedì sera per lasciare spazio al martedì a La Caserma. Questo vorrà dire sfidare il Grande Fratello VIP 5 e la fiction di Rai 1 in una serata per nulla semplice. Ma non dimentichiamo che il pubblico davanti alle tv viste le chiusure, è ancora tanto per cui potrebbe esserci una bella fetta per tutti. Vedremo che cosa succederà.

Nel frattempo possiamo notare che purtroppo Canale 5 torna a sprofondare. Non di certo per demeriti perchè Viaggio nella grande bellezza è uno dei migliori format che Mediaset abbia mandato in onda negli ultimi anni. Poco apprezzato purtroppo nonostante la bravura di Cesare Bocci veramente a suo agio nel ruolo di Cicerone. Un peccato.

Ma vediamo i numeri della prima serata di ieri che vede la vittoria di Rai 1 con la partita di Coppa Italia ( numeri non troppo esaltanti) e il successo di Rai 2 con la prima puntata di Stasera tutto è possibile.

Ascolti prima serata 12 gennaio 2021: i dati auditel del prime time

Iniziamo con il podio. La vittoria fa a Milan-Torino con 4.152.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza fa 1.751.000 spettatori pari all’8.4% di share (i minuti finali 777.000 – 8.7%) e si piazza al terzo posto tallonato da La7) . Secondo posto sul podio per Rai2 con Stasera Tutto è Possibile da record con 2.573.000 spettatori pari al 12.1% di share. Numeri davvero ottimi per Stefano de Martino e dimostrazione di quanto il pubblico ancora una volta, cerchi leggerezza. Il programma di Rai 2 tra l’altro ha cambiato in parte anche pelle, lasciando più spazio alla comicità dei protagonisti, oltre che ai giochi veri e propri.

Su Italia 1 L’Uomo d’Acciaio fa 1.594.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 #Cartabianca con 1.274.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro con 1.086.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 DiMartedì fa 1.630.000 spettatori con uno share del 7%.

Più distaccate Nove e Tv8. Su TV8 Una Festa di Natale da Sogno ha segnato l’1.9% con 498.000 spettatori mentre sul Nove The Expatriate – In fuga dal nemico fa 412.000 spettatori (1.7%).