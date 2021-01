Ascolti buoni per Made in Italy ma si può far meglio: la fiction di Canale 5 vale

Leggera, colorata, spensierata, con un cast di primo livello. Made in Italy non sarà la serie più originale vista in tv, ci ricorda molte altre fiction e ovviamente anche il film cult Il diavolo veste Prada ma è un buon prodotto. Quante volte abbiamo detto parlando di serie Netflix, che ci ricordano anche altro? Pensiamo ad esempio a Bridgerton, la serie da record, molto simile a Gossip Girl e legata a mille altre serie in costume…Made in Italy riporta il pubblico su Canale 5, non solo la buona fiction perchè di prodotti eccellenti di recente, se ne sono visti, anche se condannati da ascolti molto molto bassi.

Made in Italy invece riesce anche a conquistare una discreta fetta di pubblico, nonostante la concorrenza del mercoledì sera ma non solo. Non dimentichiamo che Made in Italy è su Amazon Prime Video da oltre un anno, e molti l’hanno già vista in streaming, cosa di non poco conto.

La serie, al debutto, il 13 gennaio 2021, registra un ascolto che si può persino definire da record per Mediaset. Tolti infatti i programmi di Maria de Filippi, superare i 3 milioni di spettatori su Canale 5, ormai è cosa sempre più rara.

La nostra idea è che la prossima settimana Made in Italy, grazie anche alle recensioni positive che si leggeranno oggi, potrebbe persino fare meglio.

Ascolti prima serata 13 gennaio 2021: i dati auditel della serata

In una serata ricca di proposte, Made in Italy riesce a far bene. Ma ascolti a parte, lo ribadiamo, è la qualità del prodotto che conta. Lo abbiamo detto in molti casi, parlando delle buone fiction di Mediaset che il pubblico non ha saputo apprezzare. Per fare alcuni nomi ci vengono in mente titoli come Non mentire oppure Oltre la soglia, due serie bellissime e poco apprezzate.

Con 3,2 milioni e il 13,74% di share, Made in Italy si piazza al secondo posto sul podio. La vittoria, come prevedibile va invece a Rai 1 che con la partita di Coppia Italia che vede Juventus e Genoa protagoniste, registra un ascolto pari a 4.865.000 e il 18,92%. Terzo gradino del podio per Chi l’ha Visto? che fa 2.195.000 spettatori con il 9.7% di share.

Da notare come, nonostante il tema del giorno fosse la crisi di Governo, gli appuntamenti con i talk dedicati alla politica e agli ultimi aggiornamenti sul tema non abbiano brillato.

Su Rai2 La ragazza dei tulipani 1.154.000 spettatori (5%). Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian 1.666.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia di 1.057.000 spettatori (4.6%). Su La7 Speciale TgLa7 – Crisi di Governo ha registrato 1.335.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Io prima di te segna 665.000 spettatori (2.7%). Sul Nove la partita di Supercoppa di Spagna Real Sociedad-Barcellona è seguita da 184.000 spettatori con lo 0.8%.