Boom di ascolti per C’è posta per te: il pubblico si esalta con Sarina ma boccia Maria

Puntata da record da super record di ascolti quella di C’è posta per te in onda il 16 gennaio 2021. Senza troppa difficoltà Maria de Filippi, oltre 20 anni dopo la prima puntata di C’è posta per te, porta a casa il 30% di share superando la media dei 6,4 milioni di spettatori. Numeri pazzeschi favoriti dal freddo polare di ieri ma anche, non lo dimentichiamo, dal numero di persone costrette a casa per via dei divieti e del coprifuoco alle 22. E’ un’Italia diversa quella che si sintonizza davanti alla tv. Ma non dimentichiamo che anche a marzo e ad aprile scorso c’erano le stesse regole eppure Amici, in onda lo stesso su Canale 5, non riusciva a incassare questi numeri.

C’è posta piace al pubblico che si affeziona alle storie dei protagonisti, ieri sera ad esempio, la signora Sarina dalla provincia di Messina ha regalato uno show che non si vedeva da tempo. Vedere Sarina, felicissima di esser uscita di casa e di incontrare tanta gente tutta insieme, c’ha aiutato anche a riflettere su quanto per molte delle persone che arrivano a Roma, con tutte le problematiche del caso, nell’era del covid 19, sia stata comunque una occasione. La signora Sarina lasciando lo studio salutava il pubblico, ricordando che a causa del maledetto covid 19 erano mesi che non vedeva così tante belle persone insieme!

Ma mentre la signora Sarina ha regalato il suo super show, il pubblico di C’è posta ieri, non ha proprio perdonato Maria de Filippi per la storia di Francesco e di Susy. Maria infatti ha difeso molto il giovane salernitano che però aveva tradito sua moglie. Senza contare il fatto che Susy ha vissuto un vero e proprio dramma, dopo aver scoperto di esser stata tradita infatti, aveva affrontato anche un aborto. E’ per questo che tantissimi spettatori non hanno gradito il fatto che Maria insistesse così tanto nel voler vedere Susy riabbracciare suo marito. Ma del resto, questo è il ruolo di Maria, che deve sempre state dalla parte delle persone che mandano la posta, altrimenti non dovrebbe neppure invitarle in studio!

Ma torniamo ai numeri, con i dati di ascolto del 16 gennaio 2021.

Gli ascolti da record di C’è posta per te: ecco i dati del 16 gennaio 2021

Affari tuoi (Viva gli Sposi!), in onda dalle 20.42 alle 22.30, ha conquistato 4.438.000 spettatori pari al 16.5% di share. Rai 1 regge nonostante la discutibile scelta di proporre di nuovo questo format. Inoltre ieri C’è posta ha preso il via anche più tardi e la sovrapposizione è durata di meno rispetto alla passata settimana.

Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.26 alle 24.45, ha registrato numeri pazzeschi con 6.424.000 spettatori pari al 30% di share ( quando poi qualcuno con il 10 parlerà di ascolti pazzeschi, dovrà farsi anche domanda e darsi delle risposte sulla convenienza di dire determinate cose).