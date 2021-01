Pierpaolo Pretelli chiede alla famiglia di non andare in tv: sua madre ospite di Live-Non è la d’Urso

Dopo le recenti ospitate di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, a Pomeriggio 5, questa volta tocca alla madre del concorrente del Grande Fratello VIP, essere ospite di Barbara d’Urso. Proprio come aveva chiesto Pierpaolo dalla casa del GF VIP 5: non andate in tv, non partecipate ai talk, non rilasciate interviste. E invece la signora, la mamma di Pierpaolo, ha viaggiato da Matera a Milano per essere presente nella diretta di Live-Non è la d’Urso, rispettando proprio la volontà di suo figlio, di non vederli più in tv. E udite udite, di che cosa si sarà parlato nello spazio a lei dato in trasmissione? Di baci ed effusioni di Giulia Salemi e di suo figlio. Come recuperare rispetto alle dichiarazioni rilasciate in precedenza, insomma…

Non a caso, prima di prendere parola, la mamma di Pierpaolo rivede tutti i video di suo figlio. Il Pretelli parla con i suoi amici in casa di tutti gli errori fatti, delle intromissioni che la sua famiglia ha avuto in passato, del fatto che non si debbano permettere di parlare delle sue cose. E proprio seguendo la linea del Pretelli, ecco che sua madre è ospite di Barbara d’urso. Quando si dice, assecondare le richieste di un figlio…

La mamma di Pierpaolo Pretelli ospite di Live-Non è la d’Urso

La mamma di Pierpaolo quindi, dopo aver visto le bellissime parole di suo figlio spese nei confronti della famiglia ha commentato:

“Noi qualsiasi ragazza che è venuta a casa, abbiamo accettato tutte. Lui si lascia ma io continuo a sentirle le ragazze. L’ha presa un po’ male ma noi non è che ce l’abbiamo con loro.”

Barbara d’Urso prende le difese della famiglia: “Pierpaolo non puoi chiedere di non rilasciare interviste, se lì da 4 mesi, tua mamma parla”.

La signora Margherita giustifica suo figlio dicendo che comunque è stanco per cui magari non si rende conto. Ci pensa Giacomo Urtis a far notare quello che è successo in casa visto che lui c’era. Giulio Pretelli a Pomeriggio 5: “Pierpaolo capirà che la famiglia è la famiglia, Giulia la conosce da due mesi”

Quando poi la conduttrice le ha chiesto se Giulia le piacesse, la signora ha risposto: “Cara Barbara se è contento lui, siamo contenti tutti”. La signora aggiunge anche che le piacerebbe come nuora. L’unica cosa che non gradisce molto sono queste effusioni che forse si spingono un po’ troppo.

La signora Margherita dice di credere al fatto che Giulia sia molto presa da Pier e anche suo figlio, sembra essersi invaghito della ragazza.