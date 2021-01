Ennesima intervista del fratello di Pierpaolo Pretelli: “Tra Giulia e Pier non è amore, tifavo per Elisabetta”

La famiglia di Pierpaolo Pretelli sta decisamente rispettando le volontà del concorrente del Grande Fratello VIP 5. A quanto pare l’ex velino, prima di entrare nella casa più spiata di Italia aveva chiesto alla sua famiglia di stare lontana dalla telecamere e di non rilasciare interviste. Lo ha ribadito anche nella casa, in queste ultime settimane, dopo la pessima figura fatta a Capodanno. Ma a quanto pare il fratello di Pierpaolo non la pensa esattamente come lui, visto che ha rilasciato una nuova intervista, l’ennesima. Questa volta parla con i giornalisti di Novella 2000 e non si limita solo a raccontare quante e quali doti abbia suo fratello ma torna sul tema caldo: il pensiero della famiglia su questa storia con Giulia Salemi. E i bruttissimi paragoni con la Gregoraci. E’ già abbastanza brutto che vengano poste simili domande, visto che tra Elisabetta e Pierpaolo non c’è stato nulla ( ma a quanto pare parlare della Gregoraci crea gossip). Rispondere poi, senza cercare di essere diplomatici, dopo tutti gli appelli lanciati da Pierpaolo, dopo le sue lacrime e la crisi di Giulia, è ancora più discutibile, per non dire imbarazzante.

Il fratello di Pierpaolo torna a parlare di Giulia ed Elisabetta Gregoraci

Ma vediamo che cosa ha detto Giulio, il fratello di Pierpaolo:

Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l’affetto di Giulia non può fargli che bene

E ancora, il giornalista di Novella chiede a Giulio, se Pierpaolo abbia la vittoria assicurata. Giulio condanna quello che sta facendo Pierpaolo e bocca il suo atteggiamento, dicendo che questa storia, lo sta solo danneggiando, per questo non crede che abbia la finale in tasca. E argomenta:

Una storia d’amore non basta. Fin quando non uscirà il lato eclettico di Pierpaolo, vedo improbabile per lui arrivare in finale. Mi auguro che lo capisca. Mia mamma non è stata proprio chiarissima con Pierpaolo (nella diretta di Capodanno, ndr). In realtà, osservando suo figlio dalla TV, lo ha solo esortato a non esagerare con le effusioni con Giulia, e di godersi di più il programma con tutti gli altri componenti.

E ancora: