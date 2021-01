La difesa di Barbara d’Urso per Giulio Pretelli da Pomeriggio 5

Tra le poche persone al mondo al comprendere l’esigenza del fratello di Pierpaolo Pretelli, a essere ospite fisso nei talk di Canale 5, c’è Barbara d’Urso che nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri, ha difeso a spada tratta sia Giulio che sua madre Margherita. E come poteva essere altrimenti, visto che i due sono stati ospiti fissi nei suoi programmi da quando il Grande Fratello VIP 5 è iniziato. La conduttrice, nella puntata di ieri, del suo programma, ha spiegato che Giulio avrebbe dovuto essere in studio ( aveva persino parlato di una poltrona vuota che però in realtà non c’era, giusto per dire il pathos…. La d’Urso quindi ha spiegato che dopo il sermone fatto dal Pretelli a suo fratello nella diretta con Signorini, alla fine Giulio ha deciso di restare a casa.

La difesa di Barbara d’urso per Giulio Pretelli

La conduttrice di Pomeriggio 5 però ha speso belle parole per Giulio. Innanzi tutto lo ha difeso parlandone come di un cucciolo smarrito che si è ritrovato il fratello maggiore, che a suo dire conosce benissimo i meccanismi di questo gioco, che gli ha puntato il dito contro, e non avrebbe mai dovuto, fino a farlo piangere.

Barbara tra l’altro sottolinea che non c’è nulla di male nell’andare in tv per difendere un familiare e che questo fa parte di un meccanismo ormai consolidato. In tutti i programmi si parla del reality della prima serata, per dare anche dei contenuti a esso.

Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini hanno fatto però notare, giustamente, che i problema non sono state le ospitate ma quello che hanno detto durante questi momenti e nelle interviste rilasciate sui giornali. Infatti il punto non è parlare bene di un fratello, raccontare quanto è buono e via dicendo, ma aggiungere altro, come il fratello di Pierpaolo, ha fatto. Potrà dire in eterno che sono stati i giornalisti a cambiare le sue parole, ma ha risposto alle domande, e avrebbe potuto non farlo. E invece quelle interviste con le “parole che da a sono diventate b” le ha condivise anche sui suoi social, senza mai dire però, che lui quelle cose non le aveva dette.