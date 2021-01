Elisa Isoardi a Verissimo dopo una giornata difficile (Foto)

Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 23 gennaio 2021 ci sarà anche Elisa Isoardi. Con una foto incantevole Elisa Isoardi annuncia ai suoi fan che sabato pomeriggio ci sarà anche lei nello studio di Silvia Toffanin. A questo punto possiamo immaginare quanto sarà intima l’intervista; senza pubblico e con la dolcezza della padrona di casa non avrà problemi la Isoardi ad aprirsi, a raccontare come sta vivendo questo periodo. Lontana dalla tv dopo il flop della sua Prova del cuoco ma soprattutto lontana dalla danza, da Ballando con le Stelle. E’ lo show di Milly Carlucci che le ha dato tanto, che forse le ha aperto gli occhi su stessa mentre il pubblico li aperti su lei, capendo che è ben altro di ciò che mostra, che il suo talento è reale quando abbatte quel muro di protezione.

LE ANTICIPAZIONI DI VERISSIMO – ELISA ISOARDI TRA GLI OSPITI DELLA PROSSIMA PUNTATA

Nessun amore, nessun programma, nessuna amicizia ulteriore con Raimondo Todaro, appare questo dalla vita sui social di Elisa Isoardi ma forse non è così e forse lei sabato pomeriggio ci dirà qualcosa in più.

Ospiti di Verissimo del 23 gennaio saranno anche Emma e Alessandra Amoroso, ci sarà anche Cristina Chiabotto che da pochi giorni ha annunciato la sua prima gravidanza. Tanti altri ospiti mentre sale l’attesa per scoprire cosa racconterà la conduttrice Rai, se magari c’è già qualche progetto nuovo per lei negli studi televisivi.