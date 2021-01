Il marito di Rosanna Banfi la sorprende con il suo messaggio a Oggi è un altro giorno (Foto)

Quasi 30 anni d’amore tra Rosanna Banfi e suo marito Fabio, e lei ospite nella puntata del venerdì di Oggi è un altro giorno ha ricevuto un suo messaggio. “Rosanna che posso dire di una vita passata insieme, 30 anni, posso dire che sono stato fortunato perché evidentemente ho trovato la mia mezza mela, ci siamo completati a vicenda e tutto quanto ha funzionato nel bene e nel male”. La figlia di Lino Banfi guarda il video stupita, emozionata. “Posso dire che sei una tosta, ti ho visto affrontare la malattia tanti anni fa, come ne sei uscita fuori, come sei stata coraggiosa. Ti ho visto in questi ultimi anni cambiare la tua vita per seguire la nostra impresa, l’orecchietteria e in questi ultimi tempi Ti ho visto resistere con forza a tutte le difficoltà che abbiamo a causa della pandemia e di tutto quello che sta succedendo”. Il messaggio di Fabio prosegue, è una dichiarazione d’amore non sdolcinata ma vera: “Ho visto quanto sei tosta per tutto il filo da torcere che mi dai ogni volta che litighiamo. Insomma, che dirti, evidentemente c’è qualche cosa tra noi che funziona e dopo 30 anni posso dire che ne è valsa la pena, tu che dici? Ti voglio bene, ciao”. Una bella sorpresa per Rosanna Banfi che non si aspettava niente del genere perché suo marito Fabio non è il tipo che appare. La complicità è forse il loro segreto o forse solo la fortuna di essersi incontrati, l’ospite di Serena Bortone non ha una formula magica.

ROSANNA BANFI OSPITE A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

La forza delle donne è incredibile, ricorda i raduni con migliaia di donne con la maglietta rosa, sono le donne che hanno avuto il tumore: “Ho visto tutte queste donne e mi ha dato una forza!” spiega la Banfi che a 45 anni ha combattuto la sua lotta contro il cancro al seno. Una battaglia vinta con tenacia, con grande forza, come ha detto suo marito.