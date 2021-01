La musica che gira intorno oggi 22 gennaio su Rai 1: tutti gli ospiti di Fiorella Mannoia

Media di 4 milioni di spettatori per la serata dedicata alla musica con Fiorella Mannoia protagonista la scorsa settimana. E oggi si cerca di replicare con ascolti altrettanto buoni! Oggi 22 gennaio 2021 ci aspetta il secondo e ultimo appuntamento con “La Musica che gira intorno”, un programma che celebra la musica e il suo ruolo come colonna sonora della nostra vita. Che cosa vedremo questa sera? Fiorella Mannoia e i suoi ospiti ci hanno emozionato moltissimo nel corso del primo appuntamento, tra riflessioni e musica. Tanto spettacolo nella prima serata di Rai 1 e momenti di grande magia, considerato anche il periodo storico in cui viviamo, con la musica dal vivo che sembra essere, purtroppo, un lontano ricordo.

Ma che cosa succederà questa sera? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti che ascolteremo oggi sintonizzandoci su Rai 1.

La musica che gira intorno 22 gennaio 2021: tutti gli ospiti di oggi



Nella puntata di oggi, che andrà in onda dal teatro1 di Cinecittà World, saranno presenti, anche questa volta, importanti personaggi del mondo musicale, del cinema, del teatro e della tv. Tra gli ospiti di Fiorella Mannoia, artisti come Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero. Ancora grande musica sulla prima rete Rai e grandi emozioni per i telespettatori. Pensando al fatto che da marzo, i concerti sono stati sospesi ( fatta eccezione per alcune manifestazioni che si sono tenute in estate) ci rendiamo conto di quanto questo settore sia in difficoltà, anche con questi spettacoli in tv che ci permettono di rivedere i nostri amati artisti ( ma che permettono soprattutto a molte persone di lavorare dietro le quinte).

Il senso del programma, il cui titolo omaggia una nota canzone di Ivano Fossati, è quello di costruire un racconto fatto di musica e canzoni, grazie a Fiorella e agli ospiti dello show, per emozionare e far riflettere i telespettatori, rievocando i ricordi più importanti delle storie personali e collettive.