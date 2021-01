Serena Bortone negativa al covid 19 pronta a tornare in diretta con Oggi è un altro giorno

Dopo una settimana di pausa lontana dallo studio, ma non dal suo pubblico, Serena Bortone è pronta per tornare in diretta con Oggi è un altro giorno, in presenza e non più a distanza, come si suol dire in questi casi! La conduttrice di Oggi è un altro giorno, risultata positiva al covid 19 la scorsa settimana, si è negativizzata e lo comunica via social, informando tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni e ringraziando il pubblico che ha comunque continuato a seguire il suo programma.

Come tutte le persone risultate positive al covid 19, anche Serena Bortone ricorda a tutti di non sottovalutare questo maledetto covid 19.

Serena Bortone torna negativa: da domani in diretta su Rai 1 in studio

Le parole di Serena Bortone sui social:

Cari tutti, sono tornata negativa al test covid. Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò. Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi difficoltà della vita. Un altro enorme grazie a tutta la squadra di @altrogiornorai1 , per la bravura e il cuore. Ci vediamo domani, dal mitico studio di via Teulada 66, alle 14.00! #oggièunaltrogiorno

Per fortuna come abbiamo visto questa settimana, Serena non ha avuto dei sintomi molto forti, stava abbastanza bene tanto da poter andare in onda in diretta e gestire comunque il suo programma. Ma ha ragione a ricordare che questo maledetto virus non si può e non si deve sottovalutare.

Appuntamento a domani quindi con Serena Bortone su Rai 1 per una nuova settimana in compagnia di Oggi è un altro giorno.