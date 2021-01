Teo Mammucari non parla volentieri della famiglia ma dell’amicizia con Gerry Scotti (Foto)

La torta in faccia a Mara Venier e Teo Mammucari seduto sulla poltrona di Domenica In ride con la padrona di casa guardando le immagini di Tu si que vales, di quando anche lei era nella squadra di Mediaset (foto). “Lì si giocava e basta qui invece hai delle responsabilità, fai una cosa importante” sottolinea Mammucari che vorrebbe di nuovo la Venier a Canale 5. Sappiamo che forse per lei questa è l’ultima edizione di Domenica In, che la domenica tra qualche mese in poi la dedicherà solo alla sua famiglia e infatti al suo ospite risponde: “Mai dire mai… Se torno mi metto seduta vicino a te. Lì lasciamo Sabrina Ferilli”. Lo scherzo di Teo Mammuccari a Mara Venier che pensava di tornare a fare l’attrice e poi il bacio rubato, le liti tra i due, la rabbia di Mara che abbandona lo studio di Tu si que vales. Tutto questo non ha rovinato il loro rapporto. E’ un’intervista particolare quella di oggi a Teo Mammucari, si parla di scherzi e torte in faccia ma quando si toccano argomenti come la famiglia dell’artista lui preferisce non parlarne.

TEO MAMMUCARI EMOZIONATO A DOMENICA IN

Sembra sorpreso nel vedere l’elogio alla sua carriera, dagli esordi fino alla vittoria del Cantante Mascherato.

“La mia famiglia mi spalleggiava? Non abbiamo famiglia, lasciamo perdere questo argomento…” ma Mara insiste: “Non è che mi hanno aiutato, dovevo aiutare io loro… Mio padre una volta mi ha chiuso in camera e mi ha chiesto il cognome…” gli ha detto che doveva cercarsi un lavoro e non poteva sognare di entrare nel mondo dello spettacolo perché lui era un pavimentista. Il padre gli ha ricordato la canzone di Morandi “Uno su mille ce la fa…”.

Mammucari parla invece volentieri del legame con i colleghi di Tu si que vales: “Io tutte le volte che lavoriamo vado a cena con Gerry, mi chiama anche per le partite, siamo diventati amici veramente”. Con Rudy c’è rispetto ma non c’è la stessa amicizia, le loro liti in tv sono reali ma poi fuori dalla scena finisce tutto: “Fondamentalmente è una persona buona, ha figli, la famiglia, problemi. Litighiamo molto in scena e in tv non andiamo molto d’accordo ma poi finisce lì”.