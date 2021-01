DayDreamer torna a brillare su Canale 5 e salva anche Pomeriggio 5: gli ascolti

La mossa bizzarra di Mediaset sembra essere convincente, almeno dal punto di vista degli ascolti. Ed è proprio per questo motivo che non si capisce ancora, come sia stato possibile togliere dal pomeriggio di Canale 5 DayDreamer-Le ali del sogno a settembre. Continuando a fidelizzare il pubblico, che amava e ama ancora questa serie, il pomeriggio della rete sarebbe stato imbattibile, visto che la soap turca sarebbe stata un ottimo traino ( come si vede ora) per Pomeriggio 5. E invece si è scelto di far tornare in onda Il segreto, che avrebbe potuto trovare anche altre collocazioni, e soprattutto rientrare più tardi in onda, visto che in estate era stato messo in ogni caso in pausa.

Con i se e con i ma comunque, non si riscrive la storia. Per cui possiamo solo dire che questo ritorno di DayDreamer su Canale 5 nel day time della rete, sarà sicuramente irrispettoso per il pubblico de Il segreto, che avrà modo di vedere la soap solo alla domenica pomeriggio, ma ha aiutato moltissimo Barbara d’Urso, in affanno nelle ultime settimane.

La conduttrice di Cologno, legge i dati auditel a modo suo, per cui è sempre vincente, ma la realtà dei fatti è che tutti i suoi programmi sono in crisi. Pensate che ieri per provare a risollevare le sorti, è stato richiamato in ballo il famoso Telegatto con la saga della Bramieri…Un tema fresco fresco, per capirci…

Gli ascolti del 25 gennaio 2021: DayDreamer salva Pomeriggio 5

Buona la prima verrebbe da dire, la strada è ancora lunga. Ma la soap turca segue a ruota gli ottimi risultati del day time di Amici e del day time del GF VIP, registrando una media molto più alta dei classici ascolti de Il segreto.

Su Canale5 Beautiful fa 2.906.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.821.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne 3.217.000 spettatori con il 22.4% (finale: 2.902.000 – 22%). Amici di Maria De Filippi 2.568.000 spettatori (20.1%) m; il day time del Grande Fratello Vip fa 2.639.000 spettatori (20.4%). Daydreamer – Le Ali del Sogno fa 2.468.000 spettatori pari al 19% di share.

Pomeriggio Cinque risale la china con 2.204.000 spettatori con il 15.8%, nella prima parte, a 2.556.000 spettatori nella seconda parte con il 16.3% (Social: 2.178.000 spettatori – 12.8%).

E’ testa a testa con Rai 1 e con La vita in diretta che ieri, 25 gennaio registra una media di 2.289.000 spettatori con il 15.2% (presentazione: 1.774.000 – 13.5%).