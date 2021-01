La primavera di Rai 1: tutto quello che vedremo a marzo 2021 in prime time

Un anno fa, il mese di marzo ha segnato uno dei periodi più difficili e duri che il nostro paese possa ricordare. Dopo l’8 marzo tutto è cambiato: abbiamo imparato a conoscere parole come coronavirus, lockdown e abbiamo capito che il solo posto in cui potevamo stare, al sicuro, era la nostra casa. In questa ottica anche la tv ha continuato a informare, a cambiare i suoi palinsesti, con le prime serate dedicate agli approfondimenti, le conferenze stampa della protezione civile in diretta, lo sbarco dei virologi in tv. Ma il mese di marzo ha visto anche le repliche, tante, perchè di investire in spazi pubblicitari, c’era ben poco. A dieci giorni dai successi del Festival di Sanremo, tutto era cambiato. Siamo passati dal parlare di Bugo, della possibile pace con Morgan, al problema della mascherine che non si trovavano, al come lavarsi le mani, alle scuole chiuse. I palinsesti rivoluzionati, programmi mandati in stand by. Un anno dopo la situazione nel nostro paese e nel mondo, è complicatissima, siamo in piena pandemia. Ma si guarda avanti, al futuro, anche grazie al vaccino.

E in questo mondo pieno di incertezze, la tv offre in questa stagione, una compagnia imprescindibile. A differenza di quello che accadeva lo scorso anno, il mese di marzo su Rai 1, sarà ricco di cose da vedere, una su tutte il Festival di Sanremo che andrà in onda dal 2 al 7 marzo in diretta dal Teatro Ariston con Amadeus e Fiorello, coppia delle meraviglie. Ma non solo Sanremo; la primavera di Rai 1 porta tanti altri titoli e novità. E considerato che forse ancora, il coprifuoco sarà attivo, per chi passa la serata sul divano, questa è certamente una buona notizia.

Palinsesto Rai 1 marzo 2021: tutto quello che vedremo in prime time

DOMENICA – Dopo Mina Settembre, dal 21 febbraio ci sarà Le Indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, quattro puntate in onda fino al 10 marzo. Già in onda, un mese prima, i primi promo della serie con la Ranieri. Il 21 marzo è invece in programma Carosello Carosone, film TV su Renato Carosone.

LUNEDI – L’8 marzo è previsto il nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, cui seguirà dalla settimana successiva la serie in quattro puntate Leonardo, con l’irlandese Aidan Turner nei panni del genio fiorentino. Subito dopo Sanremo, la Rai gioca la carta vincente per incassare un’altra serata da record di ascolti. Questo episodio tra l’altro, dovrebbe essere l’ultimo tratto dai romanzi di Camilleri. Al momento non è previsto che ce ne siano altri.

MARTEDI – Si dovrebbe partire alla grande con lo show Siamo Così con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia dovrebbe vedere la luce la sera del 9 marzo. Dal 16, invece, spazio alle repliche de Il Commissario Montalbano di cui onestamente si poteva fare a meno visto che lo scorso anno, ne abbiamo fatto davvero indigestione. La Rai è piena di grandi titoli, anche per le repliche.

MERCOLEDI – Film.

GIOVEDI – Dopo il grande successo di Suor Angela e company, arriva un’altra fiction dai grandi numeri, vedremo infatti Un Passo dal Cielo 6 .

VENERDI – Dal 12 al 26 marzo è programmato lo show Andiamo Avanti con protagonisti Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

SABATO – L’intrattenimento proseguirà con un’altra novità: La Canzone Segreta, show condotto da Serena Rossi, in onda da metà marzo. Il direttore Coletta le ha affidato le chiavi del sabato sera e l’attrice è prontissima per accendere la prima serata di Rai 1.

Per quanto riguarda altre date da segnare sul calendario: giovedì 25, domenica 28 e mercoledì 31 marzo sono in programma le partite della Nazionale (rispettivamente Italia-Irlanda del Nord, Bulgaria-Italia e Lituania-Italia), si gioca per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio.