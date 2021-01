Gemma Galgani e il nuovo Maurizio: come è andata a finire tra i due?

Come avrete visto nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Gemma Galgani ha avuto modo di incontrare un nuovo corteggiatore, che le ha portato dei bellissimi fiori e che l’ha anche invitata a cena nel giorno del suo compleanno. Dalle anticipazioni sappiamo che cosa è successo nelle ultime puntate, in particolare come saprete tra ieri e l’altro ieri, sono state registrate nuove puntate e sappiamo che Gemma ha continuato a vedersi con il nuovo Maurizio. Con il “vecchio” le cose sono state più complicate visto che Gemma è ancora convinta che non le abbia detto tutta la verità e persino che per andare a letto con lei si sia in qualche modo aiutato ecco, e non con la telefonata a casa di Gerry Scotti, per dire…In ogni caso Gemma ha continuato a uscire con l’altro Maurizio e tra di loro le cose, pur andando bene, non sono come la Galgani si aspettava. Infatti avrebbe voluto molto altro da questa conoscenza ma…

Come vanno le cose tra Gemma Galgani e il nuovo Maurizio?

Le anticipazioni del Vicolo delle news, le vere talpe, non come quelle pagine farlocche di cui si è discusso oggi in puntata, ci informano che alla fine Gemma e Maurizio, pur essendo usciti insieme, non hanno trovato un punto di incontro; la Galgani infatti sembra essere convinta del fatto che Maurizio non sia realmente interessato a lei, ne sarebbe la prova il fatto che si è visto ed è anche interessato, a donne molto più giovani che hanno ben poco in comune con lei. Per Gemma tra l’altro, Maurizio avrebbe anche un blocco dovuto alla differenza di età che ne starebbe quindi compromettendo la conoscenza…

Tra i due quindi la frequentazione si chiude così? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Tra l’altro per Gemma c’è anche un terzo corteggiatore, ci saranno sviluppi?