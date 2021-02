Giacomo è il nuovo tronista di Uomini e Donne: le anticipazioni

Dopo l’addio di Gianluca e la scelta di Davide Donadei, è tempo di nuovi tronisti alla corte di Maria de Filippi, considerato che presto anche Sophie farà la sua scelta. Nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi 2 febbraio 2021, sono stati presentati i nuovi tronisti. Il video di presentazione è già on line su Witty Tv ed è possibile quindi vedere anche il volto di Giacomo e Massimiliano, i due nuovi tronisti pronti a cercare l’anima gemella nello studio di Canale 5. Nella puntata che si sta registrando in questi minuti a Roma, i due giovani sono stati presentati.

Scopriamo quindi chi è Giacomo, giovanissimo tronista di Uomini e Donne che nella vita fa il video maker.

Uomini e Donne news e anticipazioni: Giacomo è il nuovo tronista

Il video di presentazione di Giacomo inizia proprio dal suo lavoro che è in realtà al momento più una passione. Spiega che nei video, e quindi nel cinema trova ancora una via di fuga. Considera la realizzazione di un video anche una forma d’arte e si presenta proprio così alle ragazze che arriveranno nello studio di Uomini e Donne per conoscerlo. Magrolino, capelli chiari, Giacomo è pronto a mettersi in gioco nel ruolo di tronista. “Cerco di catturare emozioni e sentimenti e poi riportarli in immagini” ha detto Giacomo felice di questo lavoro che gli permette anche di viaggiare. Con i suoi video cerca anche di connettere le persone e questo gli piace moltissimo. Tiene molto ai suoi amici che ringrazia perchè è cresciuto con loro, cambiando in meglio. Ogni volta che sbagliava si sentiva capito dai suoi amici.

Giacomo si dice molto timido ma allo stesso tempo molto socievole anche se le due cose sono in contraddizione. Ama discutere perchè dal dialogo nasce sempre un punto di vista diverso. Quindi ama discutere sia con gli amici che con la persona che ama.

In amore è stato fortunato e sfortunato ma difficilmente ha perso la testa. Quando è successo è stato una esperienza tosta. In una ragazza cerca la semplicità anche se ogni volta che cerca una cosa poi ne trova un’altra. Odia l’apparenza fine a se stessa. Per conoscersi bisogna accettare qualsiasi tipo di persona perchè ognuno di noi ha una cosa da raccontare e insegnare.

Ama moltissimo i tatuaggi che ha sempre disegnato. Non si tatua da un po’ ma adesso vorrebbe farlo: potrebbe essere l’occasione per scrivere una nuova storia. Al momento non sappiamo ancora il cognome di Giacomo, il nuovo tronista di Uomini e Donne ma immaginiamo che nelle prossime ore sui social spunteranno anche le sue foto e i video che tanto ama fare. I profili INstagram ufficiali, come sempre, saranno invece bloccati, in attesa di tornare poi a essere usati dai diretti interessati. Ma appena si saprà anche il cognome di Giacomo, certamente lo potremo spiare di più!