Massimiliano è il nuovo tronista di Uomini e Donne: le anticipazioni

Si registra il 2 febbraio 2021 una nuova puntata di Uomini e Donne e proprio in questi minuti sono stati pubblicati sul sito di Witty, i video di presentazione dei nuovi tronisti. Come saprete infatti Davide Donadei ha fatto la sua scelta, per cui nei prossimi giorni lo vedremo lasciare lo studio con la ragazza che ha scelto, e Gianluca già da prima di Natale aveva lasciato il trono. Sophie sta arrivando alla sua scelta per cui è tempo di dare spazio alle nuove leve! Due quindi i tronisti presentati nella registrazione di Uomini e Donne di oggi. Abbiamo conosciuto Giacomo e adesso vi parliamo di Massimiliano, il secondo tronista.

Qui il video di presentazione di Giacomo nuovo tronista di Uomini e Donne

Iniziano entrambi dal mare i video di presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Non ci resta quindi che conoscere un po’ meglio Massimiliano che ci farà compagnia per qualche mese mentre cerca la sua anima gemella nel programma di Canale 5.

Uomini e Donne news e anticipazioni: Massimiliano il nuovo tronista

Accento romano, Massimiliano inizia il suo video parlando della sua mamma che gli dice sempre di essere dispiaciuta per la vita che gli ha fatto fare. Ma lui invece è felice di averla avuta perchè gli ha insegnato tutti i valori della vita, incluso il rispetto per le donne. Massimiliano ha 20 anni e viene da Nettuno.

Come per Davide, anche per Massimiliano la vita non è stata semplice. Lavora da quando ha 17 anni e ha fatto di tutto nella sua vita. Dal barista al muratore. Ha lavorato anche nella moda, oggi invece fa il carrozziere, alla ricerca di una stabilità economica. Fino a tredici anni ha avuto la vita dei sogni, poi nel 2013 suo padre se n’è andato di casa e tutto è cambiato. “Ci siamo ridotti a pane e cipolla, non me ne vergogno assolutamente, siamo andati anche alla Caritas a fare la spesa per mangiare” ha detto Massimiliano.

I nonni sono stati fondamentali, impossibile ripagare quello che hanno fatto loro per la sua famiglia. “Mamma è la mia vita” ha detto Massimiliano. Un pensiero anche per sua sorella, non si aspetterebbe una dedica simile perchè litigano sempre. Ma Massimiliano ha un sogno: trovare una donna come sua sorella. Adesso ha un nipotino che adora.

Spera di trovare una ragazza onesta e sincera che possa regalargli le gioie che nella vita gli sono mancate.

Al momento non conosciamo altre informazioni su Massimiliano, non conosciamo il cognome del nuovo tronista ma di certo, non appena le anticipazioni faranno il giro del web, non mancheranno le notizie sul giovanissimo protagonista di U&D. E tutti a cercare anche su Instagram foto e profilo. Vedremo!