Amadeus al TG1 per confermare la partenza del Festival di Sanremo 2021

Gli addetti ai lavori lo avevano detto già da questa mattina, su tutti i siti di informazione era circolata la notizia del via libera al Festival di Sanremo 2021 ma per confermarlo davanti a milioni di italiani, Amadeus ha scelto il TG1. Lo abbiamo visto questa sera in diretta nel TG delle 20, in collegamento con Emma d’Aquino, che lo scorso anno tra l’altro, è stata una delle donne del Festival. Sorridente, ma di certo con ancora milioni di preoccupazioni in testa, Amadeus ha confermato che c’è il via libera. Il Festival si farà: Sanremo 2021 andrà in onda al 2 al 7 marzo come era stato annunciato. Il CTS dopo aver valutato il protocollo stilato dalla Rai e dato altre indicazioni per far si che tutto si svolta nella massima sicurezza, ha dato il via libera per lo show di Rai 1. Si va avanti quindi, ma come vi avevamo già detto, in sala il pubblico non ci sarà. Questa è stata una delle condizioni sulle quali non si è cambiato idea. Amadeus aveva chiesto dei figuranti, per accogliere gli artisti in gara, e anche per dare man forte a Fiorello, mai detto in modo implicito ma era chiaro che fosse così. Un comico senza pubblico non ha lo stesso potenziale, ma in questa era di grandi cambiamenti, anche Fiorello chiaramente si dovrà adeguare.

Amadeus al TG1 per confermare la partenza del Festival di Sanremo

Le parole di Amadeus in collegamento con il Tg1:

Si siamo felicissimi perchè questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica, vuol dire nel totale rispetto di quello che avete raccontato voi al Tg1 ( tutte le regole e i protocolli da seguire) poter dare agli italiani uno spettacolo importante, bellissimo che stiamo organizzando. Il Festival di Sanremo ci appartiene e anche in un anno così difficile come quello che stiamo vivendo quella festa che avete visto che riguardava lo scorso Sanremo ci possa essere con le dovute accortezze. La festa deve essere nella casa degli italiani, soprattutto la musica.

Amadeus saluta anche Fiorello, che di certo starà seguendo il TG1 e scoprendo le ultime notizie in merito alla decisione del CTS e della Rai. A proposito del suo amico e comico, che sarà protagonista del Festival, Amadeus ha aggiunto: