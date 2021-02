Blas Roca-Rey e Amanda Sandrelli, lei non avrebbe mai chiesto la separazione (Foto)

Un matrimonio ormai finito da anni quello tra Amanda Sandrelli e Blas Roca-Rey ma a Oggi è un altro giorno lei ribadisce che è stata durissima, che avrebbe voluto vivere con lui per sempre (foto). Amanda Sandrelli e il marito hanno vissuto una storia d’amore meravigliosa con l’arrivo di due figli bellissimi ma poi lui ha chiesto la separazione ed è arrivata la sofferenza. Lei non l’avrebbe mai fatto, non avrebbe mai lasciato Blas. Nessun problema nel raccontarlo, soprattutto adesso che sta bene, che ha avuto altre storie anche se molto meno importanti, adesso che è pronta ad amare di nuovo. “Il matrimonio è stato l’amore più grande ella mia vita e dopo un grande amare così ci vuole tempo prima di liberarsi davvero il cuore. Ho avuto altre storie, non mi sono fatta monaca negli ultimi anni e mi sono anche abbastanza divertita ma poi mi rendo conto, soprattutto in questo momento che riflettiamo moltissimo, che alcune cose passano e altre rimangono“.

IL MATRIMONIO DI AMANDA SANDRELLI CON BLAS

“La separazione è stato lui a chiederla, io non mi sarei mai separati, io sarei stata insieme a lui tutta la vita, quello che volevo era invecchiare con lii ma lui non ci riusciva più dopo 20 anni. L’amore non è che finisce, si sceglie… Io ci ho messo anni per superare non è una cosa che fai così, però quando giro pagina la giro e dopo sono tranquilla. Ma la cosa che mi ha aiutato di più è il lavoro, ho dato un valore al lavoro che non avevo mai capito”. Ovviamente i figli, la famiglia, le amiche, tutti fondamentali ma il lavoro le ha tolto la disperazione: “Il fatto di dovere ogni sera asciugare le lacrime e trottare l’ha fatta uscire fuori”.