Doppio tapiro Conte-Casalino a Striscia la notizia: le reazioni

Nella puntata di Striscia la notizia in onda oggi 4 febbraio 2021, assisteremo alla consegna di un doppio tapiro. Per Valerio Staffelli missione romana con un doppio impegno appunto. L’inviato di Striscia la notizia infatti ha consegnato un tapiro d’oro a Giuseppe Conte e un tapiro d’oro a Rocco Casalino.

Perchè il portavoce del Premier è attapirato? Casalino smentisce ai microfoni di Striscia di aver telefonato ai vertici del M5S chiedendo di votare contro un governo guidato da Mario Draghi: “Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno“. Inoltre, precisa che il libro “Il portavoce”, che ripercorre la sua vita, uscirà il 16 febbraio e promette che non parteciperà mai e poi mai al Grande Fratello VIP!

Per il portavoce di Conte si tratta del secondo Tapiro da quando ricopre la carica (un altro lo aveva ricevuto anche nel 2010). Dopo il tapiro a Casalino è arrivato anche il tapiro d’oro a quello che a breve sarà l’ex Premier. Come saprete infatti, dopo le dimissioni il destino di Conte sembra essere segnato visto che al momento, c’è Mario Draghi pronto a prendere il suo posto.

Per Giuseppe Conte tapiro d’oro da Striscia la notizia

Il commento di Conte al tapiro d’oro: “Dimissionario, ma ancora presidente per qualche giorno. Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca, durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?“. Possiamo quindi dire che l’ha presa molto bene! Il servizio integrale andrà in onda nella puntata di Striscia la notizia di questa sera ma intanto possiamo dirvi come ha commentato Conte quello che è successo negli ultimi giorni. “È un interlocutore politico, un senatore della Repubblica e fa la sua politica” ha detto rispondendo alle domande di Staffelli su Renzi. Mentre su Mario Draghi ammette: “Persona stimabile e di prestigio”.

Appuntamento a stasera su Canale 5 per seguire i due servizi dedicati a questa consegna del tapiro d’oro.