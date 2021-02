C’è Posta Per Te, 6 Febbraio: ospiti Claudio Amendola e un calciatore con sua moglie

Domani sabato 6 Febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi ci farà compagnia con storie strappalacrime e tante belle emozioni. Come per ogni appuntamento, come ormai da tradizione del programma tv, non mancheranno gli ospiti speciali. Anche in questo nuovo appuntamento con C’è posta per te vedremo delle storie con dei regali, ovvero con degli ospiti speciali che faranno delle sorprese a qualcuno con una storia molto forte ed emozionante alle spalle. Chi saranno gli ospiti della puntata del 6 Febbraio? Claudio Amendola e Ciro Immobile (che però non sarà da solo).

Un’altra puntata in compagnia di C’è posta per te che, nelle prime settimane in onda, ha registrato ascolti record, con medie superiori a 6 milioni di spettatori davanti alla tv e oltre il 30 % di share.

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di C’è posta per te in onda domani su Canale 5. Dopo Zaniolo e sua madre, questa volta si passa a un altro calciatore molto amato in compagnia di sua moglie…

Claudio Amendola e Ciro Immobile (con moglie) ospiti a C’è Posta Per Te

Come vi abbiamo appena accennato a C’è posta per te rivedremo in televisione Claudio Amendola. L’attore sarà il protagonista di una storia di un regalo non ancora svelata ma che sicuramente regalerà tante emozioni al pubblico da casa. Anche Ciro Immobile sarà nello studio di Maria De Filippi e non sarà da solo. Con il calciatore ci sarà pure la moglie Jessica Melena, che abbiamo già visto proprio insieme a Ciro a Scherzi a parte. I due sono impegnati da tanti anni ma sono sposati da tre anni. Hanno tre figli: Michela, Giorgia e Mattia. Potrebbero essere il regalo perfetto per un tifoso della Lazio? Decisamente probabilmente ma dovremmo attendere domani sera per scoprirlo.

Ovviamente oltre alle storie con Claudio Amendola e Ciro Immobile con la moglie Jessica vedremo molti altri racconti, le emozioni della serata saranno tante altre. Non ci resta che attendere la puntata di C’è posta per te di sabato 6 febbraio per vedere tutte le storie e soprattutto se i destinatari della posta decideranno di aprire la busta di Maria De Filippi.