C’è Posta per Te, gli ospiti del 30 gennaio: arriva Gianni Morandi e un calciatore chiacchieratissimo

Domani sabato 30 gennaio 2021, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di C’è Posta per Te. Maria De Filippi è pronta ad accogliere tanti protagonisti con storie emozionanti e difficili. Apriranno tutti la busta? Vi anticipiamo subito che ci saranno degli ospiti speciali in questo nuovo appuntamento con il programma di Mediaset. Grande attesa questa settimana per gli ospiti della puntata in onda il 30 gennaio. Lo scorso sabato Maria de Filippi e C’è posta per te hanno fatto un nuovo record di ascolti con oltre il 30% di share! Succederà anche questa settimana?

Tra le storie di un regalo ritroveremo il cantante Gianni Morandi e il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo che non sarà da solo. Zaniolo arriverà nello studio di C’è Posta per Te insieme alla sua mamma. Scopriamone di più.

Anticipazioni C’è Posta per Te: che cosa faranno Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo

Come prevedibile, Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo saranno i protagonisti di storie difficili, per fare un regalo a delle persone speciali. In questo senso non mancherà tanta emozione ma non si escludono nemmeno dei colpi di scena e sorprese particolari. Questo sarà un vero e proprio colpaccio per Maria De Filippi: Gianni Morandi è amatissimo da tutte le generazioni mentre Nicolò Zaniolo si trova al centro della cronaca rosa.

Nicolò Zaniolo a C’è Posta per Te dopo tutte le polemiche sui gossip

A proposito del calciatore, Nicolò si è lasciato con Sara Scaperrotta, incinta di suo figlio. Zaniolo avrebbe intrapreso un feeling speciale con Madalina Ghenea che però ha smentito categoricamente il gossip. Abbiamo detto che il centrocampista della Roma approderà a C’è Posta per te insieme a sua madre. La signora Francesca Costa si è ritrovata a dover difendere il figlio da tutte le polemiche di una parente della ex compagna di Nicolò. Parleranno di queste questioni nello studio di Maria De Filippi? Tutto è possibile, noi nel frattempo non vediamo l’ora di vedere queste due storie di un regalo.

L’appuntamento con C’è Posta per Te, Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo è per la prima serata di sabato 30 gennaio. Voi guarderete la puntata?