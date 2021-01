A C’è posta per te la storia di Chiara divide: tra debiti, accuse e denunce si chiude la busta

Forse neppure Maria de Filippi si aspettava che si scoperchiasse il vaso di Pandora…E invece quando Chiara e Giuseppe si sono ritrovati nello studio di C’è posta per te, con di fronte la famiglia di lei, hanno lanciato pesantissime accuse, e più che in un programma della De Filippi, sembrava di essere a Forum, a dire il vero. La storia era iniziata con il racconto di una madre, che sembrava aver favorito un po’ il figlio maschio, mettendo da parte le sue due figlie femmine. Anche Vincenzo, il fratello di Chiara, raccontava di aver avuto qualche beneficio ma spiegava che il suo grande errore era stato un altro. Vedendo il fidanzato di sua sorella in macchina con un’altra donna, aveva telefonato a lei per dirglielo. E così, dal suo punto di vista, si era creata una frattura insanabile che aveva portato poi sua sorella e il marito a lasciare la Sicilia. Da dieci anni Chiara si è allontanata dalla famiglia e non vuole avere rapporti con loro. Ma quando si apre la busta, e anche Giuseppe e Chiara hanno modo di parlare, sembra emergere una verità totalmente diversa.

La storia di Chiara e Giuseppe a C’è posta per te: il pubblico si divide

Chiara infatti racconta la storia di una figlia sempre messa in secondo piano, anche a livello affettivo. Dà ragione a sua sorella quando dice che è stata cresciuta da lei e parla di una madre che non c’è mai stata. Le uniche parole positive le spende per suo padre. Per il resto, lei non prova nulla per i suoi familiari. Il motivo? La madre e il fratello le avrebbero distrutto la vita accollandole decine di migliaia di euro di debiti. Parla di documenti rubati per fare finanziamenti, di firme falsificate. Spiega di non poter fare nessun lavoro, di non poter comprare nulla perchè ancora travolta da questi problemi giudiziari. Una vita tutta in salita quella che lei si è costruita con suo marito, a causa di tutto quello che i suoi familiari hanno fatto in passato.

Va detto che i familiari hanno negato ogni accusa che Chiara ha rivolto loro. Maria ha poi preferito mettere fine alla vicenda, chiudendo la busta e lasciando che ognuno di loro andasse per la sua strada.