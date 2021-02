Ascolti tv, Il cantante mascherato 2 cresce e batte il GF VIP 5

Inaspettatamente arriva un risultato che forse non ci si aspettava. Nella gara agli ascolti tv del 5 febbraio 2021 la vittoria va a Milly Carlucci con la seconda puntata de Il cantante mascherato 2. Dopo un esordio non troppo convincente, il programma di Rai 1 batte nella seconda sfida il Grande Fratello VIP 5 che, nonostante la puntata dal fortissimo impatto emotivo e le mille cose da dire, non è riuscito a incollare davanti alla tv il suo pubblico. Meno ascolti del solito per il reality di Canale 5 nella puntata in onda il 5 febbraio.

I dati di ascolto del venerdì sera ci mostrano però due programmi che non brillano, con numeri non troppo esaltanti. Ieri il GF VIP non ha superato il muro dei 3 milioni di spettatori e Il Cantante mascherato 2 ottiene comunque un risultato che non si può definire brillante vista la media della rete nel prime time.

Per Alfonso Signorini quella del 5 febbraio 2021, è stata quasi certamente una delle puntate più dure da condurre. La possibilità di sbagliare anche un solo termine e di ferire un animo già provato, era grande. Ma dobbiamo dire che in fin dei conti, la serata da questo punto di vista non ha presentato problematiche. Molti invece i momenti pieni di emozioni, del resto con Dayane Mello ancora così provata, non poteva che essere altrimenti. I concorrenti in casa questa settimana sono stati perfetti con la brasiliana: le hanno dimostrato il loro affetto, tutta la vicinanza e hanno fatto quello che potevano. Tra i momenti più toccanti certamente, quello in cui la Mello ha visto i suoi ex coinquilini, tutti fuori dalla casa per un abbraccio virtuale. E poi ovviamente anche le sue parole, quelle di una donna forte che ha spiegato perchè ha scelto di continuare a restare in casa nonostante un lutto così devastante.

Milly Carlucci ha esordito in questa seconda puntata del Cantante mascherato con la consapevolezza che la passata settimana non era andata poi così alla grande. Se è vero che i programmi in onda in questo periodo puntano a fare compagnia al pubblico e non solo agli ascolti, è anche vero che bisogna comunque conquistarlo il pubblico da intrattenere. Uno dei più grandi problemi del Cantante mascherato resta la durata. C’è pochissimo ritmo oltre al fatto che spesso si dà spazio alla giuria che fa dei nomi completamente irrealistici. La scelta di dare voce anche al pubblico in questa edizione si è dimostrata, come è successo anche per i tribuni del popolo a Ballando con le stelle, completamente errata. Si perde troppo tempo per un programma che dovrebbe fare della suspence e del ritmo, due degli ingredienti principali della portata. Pessima anche la decisione di far rientrare in gara baby alieno, lo spareggio finale, tra questa maschera e la tigre, è stato totalmente privo di mordente.

E ora vediamo nel dettaglio i numeri della serata.

Gli ascolti tv del 5 febbraio 2021: la seconda sfida tra il GF VIP 5 e il Cantante mascherato 2

Gli ascolti della seconda puntata de Il cantante mascherato 2: con 3.6 milioni di telespettatori e il 16.2% di share vince la serata.

Gli ascolti del GF VIP 5: con 2,9 milioni con il 16,8% Signorini incassa un risultato forse inaspettato. Una considerazione anche forse cinica ma che va fatta in questi casi, ci lasciava immaginare che forse, visto quello che è successo in settimana, la puntata avrebbe dovuto avere un impatto emotivo maggiore. Ma a quanto pare non è stato così.