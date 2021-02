Maria De Filippi regala un suo vestito a Elena ed è un abito di Yves Saint Laurent

Nella puntata di C’è posta per te in onda il 6 febbraio 2021 è successa una cosa che non ci sembra sia mai capitata prima. Maria de Filippi alla fine di una storia, ha deciso di regalare un suo abito alla protagonista ! In realtà in passato la conduttrice, se la memoria non ci inganna, aveva regalato un suo oggetto personale, una collanina a una persona arrivata nello studio di C’è posta per te. Questa volta però la conduttrice ha scelto di donare un suo abito a Elena, invitata davanti alla busta dalla sua famiglia. A soli 33 anni Elena si è ritrovata a dover essere forte per tutti, per lei e per le sue bambine, dopo la drammatica morte di suo marito in un incidente stradale. Elena era incinta quando Fabrizio è avuto l’incidente nel quale ha perso la vita. Ma da quel momento è andata a 1000, senza mai fermarsi, senza versale lacrime, diventando il punto di riferimento di tutti. Una storia di forza che ha colpito particolarmente, anche perchè nel corso dello spazio dedicato a lei e alla sua famiglia, Elena, troppo indurita dai fatti della vita che l’hanno messa alla prova, non ha versato neppure una lacrima.

Sorpresa gradita per lei, Ciro Immobile e sua moglie Jessica, un regalo che sarebbe stato perfetto per Fabrizio, così tifoso della Lazio tanto da chiamare sua figlia Vittoria. Elena non si è piegata, è andata avanti sia nella vita vera, che nello studio di Canale 5 dove ha tirato fuori gli attributi, per l’ennesima volta.

Jessica e Ciro hanno portato tanti regali per le due bambine di Elena e Fabrizio e anche un regalo personale per lei, un viaggio da fare in montagna. Ma Maria alla fine della storia le ha chiesto anche se le facesse piacere avere un suo abito e così l’abbiamo vista regalare a Elena un vestito che ha indossato in una delle ultime puntate di C’è posta per te.

Maria de Filippi regala un suo vestito a Elena

Un abito firmato da Yves Saint Laurent che a quanto pare è uno dei marchi preferiti da Maria de Filippi . L’abito è stato indossato proprio nella terza puntata di C’è posta per te e infatti Maria le aveva detto che lo aveva appena tolto! Probabilmente aveva infatti registrato altre storie, con quel vestito addosso, prima di quella di Elena. La bella romana ha gradito comunque, ringraziando tantissimo Maria per il suo gesto d’amore.

Per i più curiosi possiamo dire che si tratta di un mini dress in tessuto che ha un costo di 1200 euro.